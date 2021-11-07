Почему женщинам часто не хватает железа – как не допустить анемию

Слабость, апатия, ломкие ногти и волосы – эти признаки могут указать на дефицит железа. У женщин он возникает часто, поэтому периодически важно сдавать анализы

Женщинам часто не хватает железа в организме, поэтому важно не допустить анемию

Диеты, менструация, беременность и другие факторы способствуют тому, что у женин довольно часто возникает железодефицитная анемия. Поэтому женщинам регулярно стоит сдавать некоторые анализы крови. Чем опасно такое состояние и как заподозрить дефицит железа – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Зачем вообще знать показатели железа в организме?

Железо необходимо всем клеткам нашего организма, во время каждого сердечного сокращения. Этот элемент играет главную роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК и метаболизме мышечной ткани. Часто железодефицитная анемия или малокровие "маскируется" под другие состояния: быстрая утомляемость, сонливость, раздражительность, снижение внимания и памяти, снижение либидо.

Часто люди связывают такие состояния со стрессом, усталостью, а на самом деле у них – анемия. Если помимо общей слабости и раздражительности вас стали беспокоить:

ломкие волосы и ногти,

трещины (заеды) в уголках губ,

бледность кожи,

боль в сердце, головокружение, ощущение нехватки воздуха даже при незначительном физические активности,

то стоит проверить показатели железа в организме.

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Как узнать, что у вас дефицит железа

Первое, что можно и нужно сделать – это обратиться к своему семейному врачу и сдать общи анализ крови на гемоглобин (НВ). Сдавать лучше венозную кровь натощак, утром, можно выпить немного чистой воды. Накануне анализа лучше избегать провоцирующих факторов воздействия на организм (алкоголь, переедание, курение).

Женщинам важно контролировать уровень гемоглобина и белка крови – ферритина / Фото: freepik.com

Норма гемоглобина для женщин – 120-140 г/л, если показатели ниже, врач назначит дополнительное обследование для коррекции состояния и препараты, чтобы восполнить дефицит железа.

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Важный момент! Общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии, если она только началась, то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина, в пределах нормы для женщин – его показатель не ниже 35-40 единиц

Анализ крови на ферритин – белок железа стоит регулярно сдавать всем женщинам. Потому как если у человека происходит повышенная потеря или потребность в железе, или недостаточное поступление этого элемента в организм, снижаться в первую очередь будет именно белок ферритин.

А потом уже уровень сывороточного железа и только потом – гемоглобина. И очень важно не ждать проявления ярких симптомов анемии, а выявить проблему и начать ее корректировать на ранней стадии.

А почему у женщин чаще возникает дефицит железа?

У женщин часто возникает дефицит железа в организме из-за менструации, диет, изменения гормонального фона, беременности. А еще дефицит железа может быть связан с особенностями питания или нарушением всасывания этого элемента (из-за заболевания органов пищеварения и не только).

Так, латентный дефицит железа (а если его не лечить, то и железодефицитная анемия) может начаться при несбалансированном питании, строгих диетах.

Часто к такому состоянию приводят гастрит с пониженной кислотностью, язвенная болезнь, заболевания тонкого кишечника и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Например, анальные трещины, хронический геморрой.

Можно ли самой принимать добавки или лучше есть продукты, богатые железом?

Корректируется дефицит железа только под руководством врача. Принимать самостоятельно препараты железа, не зная истинную причину заболевания, нельзя. Поскольку в первую очередь важно устранить именно причину железодефицита: сбалансировать питание, если диагностирован гастрит – то получить правильное лечение и так далее.

Только по назначению врача принимаются препараты железа (в таблетках или капсулах) или саплименты (дополнительные биологически активные добавки). Не всегда слабость, хроническая усталость могут быть признаком дефицита железа.

Если дефицит железа стойкий, то одними продуктами, чтобы компенсировать его недостаток, не обойтись. Но больше всего железа содержат животные субпродукты, особенно печень, гречка, красное мясо, шпинат, морепродукты. Но опять же, корректировать питание при железодефиците и выбирать рацион следует под руководством специалиста.

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