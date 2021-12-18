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Почему вокруг "Омикрона" такая паника и откуда он взялся – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
18 декабря, 08:00
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Появление штамма "Омикрон" в Украине не-за горами, но насколько он опасен? Евгений Комаровский рассказал, что паниковать не стоит и откуда мог взяться новый вирус

Вокруг нового штамма ковида "Омикрона" снова паника, вирус ждут в Украине. Откуда взялся вирус и стоит ли паниковать, популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".

Вот представьте, что есть тот самый первородный уханьский коронавирус. Назовем его условно "волком",- объясняет Евгений Комаровский,- И затем возникли другие вирусы – альфа, бета, дельта, они похожи на этого волка. Но в тоже время их можно сравнить с собаками, лайкой, овчаркой, но тем не менее, они похожи на волка. И вдруг появляется вирус, который больше похож на болонку, а не на волка.

Но эволюционного пути этого превращения вирусов никто не видел. Существует три, даже четыре версии, первая – что именно "Омикрон" долго жил в организме ВИЧ-инфицированных людей. И в итоге начал передаваться другим людям. Но если такой вирус не смог убить человека с ВИЧ, чей иммунитет и так ослаблен, то скорее всего и остальным неопасен.

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"Омикрон" может быть менее опаснее других штаммов ковида, но меры безопасности стоит продолжать соблюдать
"Омикрон" может быть менее опаснее других штаммов ковида, но меры безопасности стоит продолжать соблюдать / Фото: freepik.com

Вторая версия, что Омикрон мутировал в организме грызунов, третья – что мутировавший вирус "вышел" из Африканской страны, где нет нормального медицинского контроля. И четвертая – это версия, что "Омикрон" обменялся фрагментами генома с одним из уже существующих коронавирусов, которым болеют люди.

Если вы думаете, что в Украине нет "Омикрона", то это не факт, подчеркнул кандидат медицинских наук. Но не стоит впадать в панику, продолжаем делать все то, что и раньше – вакцинироваться, носить маски в общественных местах и так далее.

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Также раньше мы писали, опасно ли вакцинироваться при аллергии на анальгетики.

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