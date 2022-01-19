Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Эвакуация дипломатов РФ 🔔 Угроза войны с Россией

Стиль Обамы

Чек-лист на январь

День влюбленных

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему вакцину колют в левую руку – доктор Комаровский дал ответ

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прививку от коронавируса делают в плечо, чаще всего препарат вводят в "нерабочую" руку, если вы правша – то делайте в левую, объяснил Евгений Комаровский

Боль, покраснение или припухлость на месте введения вакцины, которые обычно проходят быстро, не вызывают желания лишний раз двигать этой рукой. Поэтому делать прививку удобнее в ту руку, которую вы сможете меньше нагружать и использовать, объяснил популярный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" .

Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он – правша, говорит доктор Комаровский,- Если вы левша – уколют в правую руку, то есть выбирают "менее рабочую". Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий.

Также вакцину, в том числе и от ковида, можно вводить в бедро, но так менее удобно. Кандидат медицинских наук отмечает, что прививки бедро делают в основном очень маленьким детям, поскольку такой малыш еще сам не сидит и уколоть его в бедро – комфортнее.

Реклама

Детям тоже колют вакцину в плечо, а прививки в бедро делают очень маленьким детям, так всем удобнее
Детям тоже колют вакцину в плечо, а прививки в бедро делают очень маленьким детям, так всем удобнее / Фото: freepik.com

А вот в ягодичную мышцу именно вакцины как детям, так и взрослым делать не стоит.

Цивилизация давно прияла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины, -говорит Евгений Комаровский,- к тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно.

Если вашему малышу врач или медсестра предлагают сделать прививку в попу, потому что мол так ему будет менее больно, что там мягче и лучше – не позволяйте, это неправильно.

Реклама

Также мы писали "Как защититься от штамма "Омикрон".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять