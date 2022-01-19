Почему вакцину колют в левую руку – доктор Комаровский дал ответ

Прививку от коронавируса делают в плечо, чаще всего препарат вводят в "нерабочую" руку, если вы правша – то делайте в левую, объяснил Евгений Комаровский

Боль, покраснение или припухлость на месте введения вакцины, которые обычно проходят быстро, не вызывают желания лишний раз двигать этой рукой. Поэтому делать прививку удобнее в ту руку, которую вы сможете меньше нагружать и использовать, объяснил популярный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" .

Взрослому человеку советуют делать прививку в плечо левой руки, если он – правша, говорит доктор Комаровский,- Если вы левша – уколют в правую руку, то есть выбирают "менее рабочую". Это связано с тем, что после введения вакцины часто возникает боль в руке, поэтому человеку естественно разумнее не вводить препарат в ту руку, которой он совершает больше действий.

Также вакцину, в том числе и от ковида, можно вводить в бедро, но так менее удобно. Кандидат медицинских наук отмечает, что прививки бедро делают в основном очень маленьким детям, поскольку такой малыш еще сам не сидит и уколоть его в бедро – комфортнее.

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Детям тоже колют вакцину в плечо, а прививки в бедро делают очень маленьким детям, так всем удобнее / Фото: freepik.com

А вот в ягодичную мышцу именно вакцины как детям, так и взрослым делать не стоит.

Цивилизация давно прияла решение, что вакцины не колют в попу. В ягодице много жировой ткани, это замедляет эффект действия вакцины, -говорит Евгений Комаровский,- к тому же можно попасть в седалищный нерв при его аномалии, об этом не всегда известно.

Если вашему малышу врач или медсестра предлагают сделать прививку в попу, потому что мол так ему будет менее больно, что там мягче и лучше – не позволяйте, это неправильно.

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