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Почему стон – не показатель хорошего секса, ученые измерили женский оргазм

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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27 июня, 15:30
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Если женщина стонет во время оргазма, то это как раз редкость. Исследование показало, что большинство женщин в момент пика удовольствия реагируют спокойно
Стон - не показатель хорошего секса, это выяснили ученые, которые измерили женский оргазм
Стон - не показатель хорошего секса, это выяснили ученые, которые измерили женский оргазм / Фото: unsplash.com, freepik.com

Ученые провели опрос и выяснили, что стоны, которые до сих пор считаются показателем качества секса и женского оргазма – вовсе не критерий. Наиболее распространенным описанием чувств и эмоций, которые женщины испытывают во время достижения оргазма, оказалось "приятное удовлетворение".

Так, ученые из Оттавского университета решили впервые измерить женский оргазм. Они исследовали опыт более 600 женщин, которые достигали сексуального удовлетворения как самостоятельно, так и с партнером. Для этого ни использовали опросники по шкале оценки оргазма (ORS), и показатели телесных ощущений оргазма (BSOS).

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Стоны были наименее распространенной реакцией на оргазм, поэтому исследователи предложили полностью удалить этот критерий оценки
Стоны были наименее распространенной реакцией на оргазм, поэтому исследователи предложили полностью удалить этот критерий оценки / Фото: freepik.com

Исследователи учли множество реакций, как телесных (учащенное дыхание, мурашки по коже, пульсацию клитора и т.д.), так и эмоциональных (радость от эмоциональной близости и тд.). Как оказалось, стоны были наименее распространенной реакцией на достижение оргазма, поэтому исследователи предложили полностью удалить этот критерий оценки из шкалы.

Мы рекомендуем навсегда убрать пункт "стоны" из измерения, — говорится в заключении,- Все остальные элементы, по-видимому, связаны с непроизвольными реакциями, возникающими во время оргазма.

С помощью таких исследований ученые рассчитывают узнать больше информации об опыте женского оргазма. Это поможет предоставлять более эффективные клинические услуги женщинам, которые испытывают трудности с оргазмом или считают, что их сексуальный опыт не приносит удовлетворения.

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Также мы писали, как сохранить отношения, если долго нет секса.

Также узнайте, как сохранить чувства, если в разлуке с любимыми.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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