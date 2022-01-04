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Почему стираются зубы – 3 вредных привычки, о которых стоит забыть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 января, 10:00
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Кислые напитки и сладкая газировка, привычка щелкать семечки, а еще слишком жесткая зубная щетка приводят к стиранию зубов. Почему это вредно – в материале
Колоть зубами орехи или семечки - вредные привычки, от которых стираются зубы
Колоть зубами орехи или семечки - вредные привычки, от которых стираются зубы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы часто не замечаем, как сами способствуем стиранию своих здоровых зубов. В итоге зубы портятся, теряют привлекательность, возникает кариес и другие проблемы. Почему это происходи и как избежать стирания зубов – рассказал стоматолог в красной бабочке, сособственник сети стоматологических клиник "Клиника Заблоцкого", профессор Ярослав Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий
Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

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А разве зубы стираются не с возрастом?

С возрастом, естественно, зубная ткань изнашивается. Но в большинстве случаев стирание зубов вызывает не их "старость". Кроме того, стираются далеко не все зубы, а лишь определенные:

  1. так происходит при нагружении отдельных зубов слишком твердой пищей
  2. привычка часто грызть зубами орехи, лузгать семечки или грызть ногти
  3. стиранию зубов способствуют кислые напитки и сладкая газировка.

А еще преждевременное стирание зубов может быть вызвано чрезмерно активной жевательной мышцей, такое состояние часто возникает при неправильном прикусе. Стертые зубы сразу бросаются в глаза, они визуально более короткие, часто стирается именно верхушка зуба. Это не только портит вашу улыбку, но еще способствует тому, что зубы утрачивают свои функции, портится эмаль и т.д.

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Причиной стирания может быть и или напитков. Таких, так соки из цитрусовый, газированные напитки. Также имеет место и неправильная, слишком агрессивная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки зубов. Имеет значение и жестокость зубной щётки и то, как именно мы чистим зубы, – поясняет Ярослав Заблоцкий,- также профессиональные издержки, например, работа с духовыми инструментами.

Что важно учесть, если стираются зубы?

Сначала стоматологам предстоит сделать анализ состояния прикуса и определить, нужно ли его исправлять. Если же начать восстанавливать стертые зубы, не исправив неправильный прикус, то причина не будет устранена. И со временем у такого человека зубы вновь начнут скалываться или стираться.

Чтобы зубы не стирались, важно научиться самоконтролю и не ходить днем, стиснув их
Чтобы зубы не стирались, важно научиться самоконтролю и не ходить днем, стиснув их / Фото: unsplash.com

В случае, когда на стирание зубов влияет стресс, сначала нужно восстановить зубы, а потом обеспечить их ночную защиту. Это делается с помощью специальной каппы. А еще научиться самоконтролю и не ходить днем, стиснув зубы.

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Обязательно ли нужно ли восстанавливать стертые зубы?

При любом повреждении зубов их следует восстанавливать. Чаще стираются именно передние зубы, ведь они берут на себя большую нагрузку и эмаль у них тоньше.

Задача реставрации – вернуть зубу как его былую естественную форму, так и структуру, чтобы не было визуального отличи от других зубов, а также полноценно восстановить все его функции. Какой именно способ восстановления выбрать – зависит от того, насколько повреждена зубная ткань – говорит профессор стоматолог Ярослав Заблоцкий.

А как самому перестать "стирать" зубы?

Есть факторы, на которые мы сами можем повлиять, чтобы не стирались зубы. Перестаньте разгрызать зубами семечки или орехи, также избавляйтесь от привычек грызть ногти. Для чистки зубов подойдет щетка и с более мягкой щетиной.

Щеткой двигайте от десен по длине всех зубов, а не горизонтально, захватывая одновременно большую часть челюсти
Щеткой двигайте от десен по длине всех зубов, а не горизонтально, захватывая одновременно большую часть челюсти / Фото: freepik.com

Не менее важно правильная чистка зубов: щеткой нужно двигать от десен по длине всех зубов, а не горизонтально, захватывая при этом одновременно большую часть челюсти.

Также читайте: " Как отбелить зубы в домашних условиях".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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