Почему соль вредит даже молодым и здоровым, и как начать ее меньше есть
Любите хорошенько посолить борщик, потом разбавить пивом, солеными орешками или чипсами? Рискуете раньше времени нажить гипертонию и не только, выяснили ученые
С возрастом, чтобы избежать повышения кровяного давления и проблем с сердцем, нам рекомендуют есть меньше соли и соленых продуктов. Однако избыток соли в рационе может навредить даже полностью здоровым и молодым: ученые "посадили" добровольцев на солевую диету, а результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Nutrients.
Медики решили узнать, как избыточное употребление соли влияет на показатели здоровья – а в основном сосуды и работу сердца у полностью здоровых молодых женщин и мужчин. И обнаружили интересный факт: на избыток соли в рационе более негативно реагирует женский организм, а также в независимости от пола организм тех, кто употребляет много соли и одновременно подвергается стрессу. Так, у женщин среднего возраста с нормальным артериальным давлением (АД) уже после недели "соленой диеты" начало стойко повышаться верхнее (систолическое) давление.
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Также у них снизилось количество частоты сердечных сокращений, а это, как отмечают ученые, симптом увеличения тонуса блуждающего нерва. Проще говоря, избыток соленой пищи не только повышает давление и заставляет сердце чаще биться, но и "зажимает" блуждающий нерв. А он проходит от нашего мозга в брюшную полость: при излишней напряженности этого нерва могут страдать голова, шея, органы грудной и брюшной полости.
Также исследователи заметили, что у добровольцев с нормальным АД в состоянии покоя избыток соли не особо негативно отражался на состоянии сосудов. Но стоило лишь создать стрессовые ситуации, при которых стресс плюс соленое питание приводили к повышению выработки гормона адреналина и его метаболита – метанефрина, как ситуация менялась.
Ведь сам адреналин способен сужать сосуды, особенно в брюшной полости. А частые стрессы плюс избыток соли в питании привели к тому, что клетки эндотелия (они выстилают внутреннюю поверхность сосудов), которые отвечают за сужение и расширение сосудов и контроль АД, стали "шалить".
Если вы хотите уменьшить потребление соли, то помимо снижения в рационе соленых снеков, консервов и других соленых продуктов, помогут простые лайф-хаки:
- Пробуйте готовить еду, используя лишь часть соли или вообще не солите. А потом слегка подсолите пищу уже в тарелке.
- Вместо соли используйте лимон: подавать блюдо можно сразу с ломтиком и взбрызнуть еду соком сразу перед тем, как начать кушать.
- "Насытить" и придать вкус блюдам вместо соли помогут специи и зелень – лук, петрушка, мята тимьян, попробуйте их использовать.
Напомним, что ранее мы писали о том, чем еще можно заменить соль.
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