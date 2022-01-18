Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Стиль Златы Огневич

Чек-лист на январь

Все о любви

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему слоятся ногти зимой – ТОП-3 правила домашнего ухода

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Враги красоты и здоровья ногтей – металлические пилки, дефицит витаминов и микроэлементов, а также холод. Что делать, чтобы ногти не слоились – в материале
Слоятся ногти зимой из-за холода, дефицита витаминов и неправильного домашнего ухода
Слоятся ногти зимой из-за холода, дефицита витаминов и неправильного домашнего ухода / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой ногти особенно хрупкие, а если их неправильно подпиливать, то ногтевая пластина портится еще больше. Почему слоятся и ломаются ногти зимой и как за ним правильно ухаживать в холодный сезон – разбираемся с экспертами.

Почему ногти зимой слоятся, каких витаминов не хватает?

Ломкие ногти и волосы – симптом недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов. Как отмечет терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, ломкость ногтей и волос может "рассказать" в первую очередь о железодефицитной анемии.

Реклама

Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Первое, что можно и нужно сделать, чтобы точно установить дефицит железа – это обратиться к своему семейному врачу и сдать общи анализ крови на гемоглобин (НВ). Сдавать лучше венозную кровь натощак, утром, можно выпить немного чистой воды.

Общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии, если она только началась, то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина, в пределах нормы для женщин – его показатель не ниже 35-40 единиц.

Реклама

Ломкие ногти и волосы – симптом недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов
Ломкие ногти и волосы – симптом недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов / Фото: Depositphotos

А еще зимой часто возникает недостаток витамина D, без которого наш организм не может нормально усваивать кальций. А кальций – важный макроэлемент, ответственный за прочность ногтей.

К тому же зимой мы едим намного меньше свежих овощей и фруктов, что влечет за собой дефицит витаминов группы B (они необходимы для роста и гладкости ногтевой пластины). Естественно, зимний климат и погода тоже негативно влияют на состояние ногтей.

Реклама

Как холод влияет на ногти и как их защитить

И кожа рук, и ногти зимой сохнут из-за пересушенного воздуха в помещениях – "виновато" в этом отопление. Резкая смена температуры при выходе из тепла на холод – и обратно тоже вредит ногтям.

Надевайте резиновые перчатки, когда делаете уборку или моете посуду, чтобы защитить ногти и кожу рук
Надевайте резиновые перчатки, когда делаете уборку или моете посуду, чтобы защитить ногти и кожу рук / Фото: freepik.com

Поэтому важно увлажнять воздух в помещении, носить перчатки на улице, и резиновые перчатки, когда делаете уборку или моете посуду, дома, советует мастер ногтевого сервиса Алена Полываная.

Алена Полываная
Алена Полываная / Фото: пресс-служба

Это поможет не подвергать ногти агрессивному действию бытовой химии. Также сохранить ногти целыми и крепкими поможет правильный за ними уход.

Как ухаживать за ногтями на руках зимой

Соблюдайте всего 3 правила ухода за ногтями, чтобы ногтевая пластина не повреждалась, а ногти не расслаивались:

Подпиливайте ногти правильно: только сухие ногти (не после душа или ванночек для рук) и в одном направлении, к центру ногтя, а не вперед-назад. И не используйте пилки из металла, они разрушают ногтевую пластину.

Ежедневно делайте массаж кутикулы и ногтей, используйте для этого косметическое масло – можно взять обычное оливковое.

Старайтесь зимой отказаться от обрезного маникюра, делайте аппаратный. И в холода лучше покрывать ногти, как минимум – бесцветным обычным лаком, можно использовать гель-лак.

Важно в холода покрывать ногти лаком регулярно, это их защитит, только делать это правильно
Важно в холода покрывать ногти лаком регулярно, это их защитит, только делать это правильно / Фото: freepik.com

Важно в холода покрывать ногти регулярно и снимать лак жидкостями, не содержащими ацетон. Он пересушивает ногтевую пластину и разрушает ее. А для смены гель-лака (шелака) обращайтесь только к специалистам!

Читайте также: "Как укрепить волосы в холодный сезон".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять