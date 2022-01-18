Почему слоятся ногти зимой – ТОП-3 правила домашнего ухода

Враги красоты и здоровья ногтей – металлические пилки, дефицит витаминов и микроэлементов, а также холод. Что делать, чтобы ногти не слоились – в материале

Слоятся ногти зимой из-за холода, дефицита витаминов и неправильного домашнего ухода / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой ногти особенно хрупкие, а если их неправильно подпиливать, то ногтевая пластина портится еще больше. Почему слоятся и ломаются ногти зимой и как за ним правильно ухаживать в холодный сезон – разбираемся с экспертами.

Почему ногти зимой слоятся, каких витаминов не хватает?

Ломкие ногти и волосы – симптом недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов. Как отмечет терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, ломкость ногтей и волос может "рассказать" в первую очередь о железодефицитной анемии.

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Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Первое, что можно и нужно сделать, чтобы точно установить дефицит железа – это обратиться к своему семейному врачу и сдать общи анализ крови на гемоглобин (НВ). Сдавать лучше венозную кровь натощак, утром, можно выпить немного чистой воды.

Общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии, если она только началась, то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина, в пределах нормы для женщин – его показатель не ниже 35-40 единиц.

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Ломкие ногти и волосы – симптом недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов / Фото: Depositphotos

А еще зимой часто возникает недостаток витамина D, без которого наш организм не может нормально усваивать кальций. А кальций – важный макроэлемент, ответственный за прочность ногтей.

К тому же зимой мы едим намного меньше свежих овощей и фруктов, что влечет за собой дефицит витаминов группы B (они необходимы для роста и гладкости ногтевой пластины). Естественно, зимний климат и погода тоже негативно влияют на состояние ногтей.

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Как холод влияет на ногти и как их защитить

И кожа рук, и ногти зимой сохнут из-за пересушенного воздуха в помещениях – "виновато" в этом отопление. Резкая смена температуры при выходе из тепла на холод – и обратно тоже вредит ногтям.

Надевайте резиновые перчатки, когда делаете уборку или моете посуду, чтобы защитить ногти и кожу рук / Фото: freepik.com

Поэтому важно увлажнять воздух в помещении, носить перчатки на улице, и резиновые перчатки, когда делаете уборку или моете посуду, дома, советует мастер ногтевого сервиса Алена Полываная.

Алена Полываная / Фото: пресс-служба

Это поможет не подвергать ногти агрессивному действию бытовой химии. Также сохранить ногти целыми и крепкими поможет правильный за ними уход.

Как ухаживать за ногтями на руках зимой

Соблюдайте всего 3 правила ухода за ногтями, чтобы ногтевая пластина не повреждалась, а ногти не расслаивались:

Подпиливайте ногти правильно: только сухие ногти (не после душа или ванночек для рук) и в одном направлении, к центру ногтя, а не вперед-назад. И не используйте пилки из металла, они разрушают ногтевую пластину.

Ежедневно делайте массаж кутикулы и ногтей, используйте для этого косметическое масло – можно взять обычное оливковое.

Старайтесь зимой отказаться от обрезного маникюра, делайте аппаратный. И в холода лучше покрывать ногти, как минимум – бесцветным обычным лаком, можно использовать гель-лак.

Важно в холода покрывать ногти лаком регулярно, это их защитит, только делать это правильно / Фото: freepik.com

Важно в холода покрывать ногти регулярно и снимать лак жидкостями, не содержащими ацетон. Он пересушивает ногтевую пластину и разрушает ее. А для смены гель-лака (шелака) обращайтесь только к специалистам!

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