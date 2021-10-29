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Почему с гречкой и овсянкой стоит быть осторожнее: всем ли можно есть каши

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 октября, 15:40
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Гречка очень калорийна, хотя многие считают ее диетическим продуктом, а овсянку не стоит есть при не неусвояемости кальция. В чем польза и вред каш – в материале
Любимой многими овсянкой в хлопьях увлекаться не стоит, лучше есть каши из необработанных круп
Любимой многими овсянкой в хлопьях увлекаться не стоит, лучше есть каши из необработанных круп / Фото: freepik.com

Крупы очень важны для нашего рациона, но есть несколько нюансов, которые важно учесть при употреблении каш. Какие каши самые полезные, могут ли каши вызвать аллергию и что еще нужно знать про крупы – разбираемся с диетологами.

Чем каши могут навредить, разве они не полезны?

Каша безусловно важный компонент нашего рациона, но есть нюансы, отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Например, в овсяной каше очень много фитиновой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Поэтому при остеопорозе и других проблемах подобного плана овсянка не рекомендуется. Ее следует заменить другой кашей. В кашах также есть потенциальные аллергены, например белок глеадин, пшеничный белок, который не подходит для людей, не усваивающих глютен (люди с целиакией). Но таких людей 3-4 процента.

Аллергию на кашу легко вычислить, если провести специальный аллерготест, анализ же иммуноглобулина G на такой тип аллергической реакции не укажет. Поэтому важно различать истинные аллергические реакции от псевдоаллергии. Относительно детей, если у ребенка есть признаки аллергии, то тоже важно сделать аллерготест, перед тем как давать ребенку каши. Детям вообще давайте в прикорме не овсянку, не гречку, а рис – он наименее аллергенен.

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Как же калорийность риса и других каш, какие самые полезные?

Если вы следите за количеством употребляемых калорий или стремитесь похудеть, то обращайте внимание на гликемический индекс. Это способность углеводов (а каши – это углеводы) поднимать уровень сахара в крови. Есть очень калорийные каши, например, гречка, которую считают диетическим продуктом. Но она по калорийности превосходит картофель.

Гречку считают диетическим продуктом, но она не менее калорийнее, чем картофель
Гречку считают диетическим продуктом, но она не менее калорийнее, чем картофель / Фото: Depositphotos

Гречка, сорт ядрица, не рекомендован людям с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поскольку очень жесткие ее частицы могут травмировать слизистую кишечника. В Европе гречку вообще не едят, выращивают эту крупу в основном для того, чтобы создать условия опыления пчелами. Но гречка хороша по содержанию микроэлементов, в ней много железа.

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Самая универсальная крупа – пшеничная, из нее делают кус-кус, булгур и другие популярные каши. Овсянка полезна цельнозерновая, а в хлопьях, которые многие любят готовить на завтрак, как раз нет. Поскольку при таком способе обработки крупы погибает клетчатка и все полезные микроэлеметы. Кукурузная крупа тоже отличный продукт, но в ней очень мало витамина В.

В чем еще польза каш для здоровья?

Каши полезны для похудения и поддержания веса в норме. Удивлены? Не удивляйтесь: диетолог Олеся Добрянская отмечает, что высвобождение глюкозы из круп происходит медленно (поэтому углеводы, которыми богаты крупы называют медленные или сложные).

Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Соответственно, процесс жироотложения, если вы едите медленные углеводы – то есть каши, тоже замедлен. Также каши богаты магнием и витаминами группы В, поэтому они – отличное антистресс-питание. И, конечно еже, каши – это антистресс-питание: потому что крупы содержат магний и витамины группы В, которые помогают бороться со стрессом. И важный момент, в крупах содержится клетчатка, которая важна: для нормальной работы кишечника, потому что является хорошей профилактикой запоров.

А как правильно готовить и есть каши?

Чтобы каши не надоедали, стоит готовить разные крупы: но гречку, как и другие каши лучше "томить", тогда полезные вещества сохранятся. Самый полезный способ, подчеркивает Александр Кущ, – готовить гречку с кефиром или йогуртом (заливаем крупу кефиром на ночь).

Можно на воде – это диетический вариант, а вот каши с медом или маслом способствуют набору лишнего веса. Поэтому если следите за фигурой, то лучше готовить каши на воде, без соли, можно со специями. Олеся Добрянская советует лайф-хак: чтобы тратить на приготовление каш меньше времени, просто выберите наиболее удобный для вас способ: можно варить в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запаривать в термосе, даже литровой банке на ночь, главное это делать.

Каши лучше "томить", заливая на ночь кефиром или водой, а не долго варить на огне
Каши лучше "томить", заливая на ночь кефиром или водой, а не долго варить на огне / Фото: Сегодня

Вечером можно промыть крупу засыпать в мультиварку или кастрюлю, залить водой в пропорции ½ и оставить на ночь. Утром вы увидите, как каша набухла: включите мультиварку на 15 минут, для цельнозерновой крупы – может понадобиться чуть больше времени.

Каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин. Кушайте каши по принципу правила тарелки: половину ее должны занимать салат или овощи, четверть – основной продукт (мясо, рыба, птица) и еще четверть – гарнир (в данном случае – каша).

Напомним, что полезнее те крупы, где указано более длительное время приготовления: значит, такая крупа меньше переработана. Каши-минутки, манка, гранола с сахаром или фитнес-овсянка и другие максимально обработанные каши – наименее полезны.. Их никто вам не запрещает есть, но помните, что не стоит ставить такие каши в приоритет. Да и вообще каши – это продукт далеко не главный на вашем столе, сочетать их хорошо с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами, сыром, орехами.

Также ранее мы писали, стоит ли вообще отказываться от глютена.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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