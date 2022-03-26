Почему при стрессе тянет на сладкое и какие сладости можно есть – рассказал семейный врач

На период войны сладости в рационе помогут поднять настроение и избежать хронического стресса: даже врачи сейчас советуют думать не о фигуре, а о калорийной пище

При стрессе тянет на сладкое и это нормально: важный принцип – выбирать по возможности более качественные сладости / Фото: freepik.com

Если вам сейчас невыносимо хочется сладкого, то скушайте любимую конфету или сладкую булочку, это поддержит вас и придаст сил. Почему так хочется сладкого при стрессе, сейчас, когда идет война с Россией, что лучше – домашняя булочка или печенье из магазина и кому нельзя есть сладости вообще – рассказала рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Кому сейчас не стоит есть сладкое

Сладкое можно есть всегда и всем, но, если человек этого сам хочет. И есть всего пару случаев, когда есть сладкое не рекомендуется:

Первый – при сахарном диабете, в данном случае сладости в рационе действительно нужно строго контролировать. При диабете первого типа (инсулинозависимом) вообще ограничиваются сладости, при диабете второго типа включать в свой рацион сладкие продукты нужно очень тщательно продумав их состав.

Второй случай – при метаболическом синдроме, при нем тоже следует контролировать сладкое в вашем меню. Метаболический синдром, состояние при котором у человека целый "букет" проблем: ожирение, высокий уровень вредного холестерина в крови, гипертония. Это состояние повышает риски развития сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца и т.д.

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Но в случае диабета второго типа или метаболического синдрома можно есть сладости с природными сахарозаменителями – такими как стевия, или выбрать сладкое среди других продуктов для диабетиков.

Какие сладости можно есть во время стресса

Если хочется сладкого, важный принцип – выбирать наиболее качественные сладости. Если есть возможность приготовить или найти домашнюю выпечку – булочки, сдобу, то отлично. Если нет такой возможности и у вас нет диабета или метаболического синдрома, тогда кушайте любые сладости. На период войны, если ваш организм требует сладкого, дайте ему это, сейчас не время думать о съеденных калориях.

Во время стресса очень хочется сладкого и это нормально: организму не хватает глюкозы / Фото: Pixabay

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С древних времен именно сладкая еда считалась самой ценной в плане "расслабления": эволюционно сложилось так, что сладкий вкус наш мозг воспринимает, как сигнал безопасности. Во время стресса очень хочется сладкого и это нормально: организму не хватает глюкозы. Не запрещайте себе если есть возможность, кушайте сухофрукты, мед, черный шоколад.

Сейчас важно питаться более калорийной пищей – делайте это. Если хочется сладкого и есть возможность достать или купить любимые сладости – ешьте именно их. Это полезно для восстановления нервной системы, также, помимо калорийного питания, старайтесь использовать любую возможность дополнительного сна.

А как же кариес, фигура, и так далее?

Еда, в том числе и сладости – один из методов самоуспокоения и удовлетворения базовых потребностей человека. Не бойтесь, что от сладкого у вас сразу появится кариес, сахар – далеко не основная причина проблем с зубами. Но не забывайте соблюдать гигиену рта, желательно после приема пищи прополоскать рот, если есть возможность. И не забывать чистить зубы.

Сладости и калорийная, вкусная пища помогает снизить не только текущий стресс, а и избежать развития хронического / Фото: Коллаж: Сегодня

Кушайте то, что хочется – калорийную, вкусную пищу, это также помогает снизить не только текущий стресс, а и избежать развития хронического. Конечно людям в оккупации сейчас очень тяжело и для них главное – вообще хоть что-то есть. Но если у вас есть возможность выбора продуктов, то выбирайте любимые вами сладости и другие продукты. Если очень хочется дорогих сладостей, то возьмите немного, но покушайте в удовольствие.

Также узнайте, почему во время войны важно есть калорийную пищу ,читайте "Как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов – советы Евгения Клопотенко".

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