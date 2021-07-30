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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему после диеты и тренировок вес возвращается

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 июля, 17:10
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Жесткие диеты стремительно помогают похудеть, но также моментально лишние кило возвращаются, если прекратить голодать. Причиной может быть лептин-резистентность
После тренировок и диеты вес возвращается при проблемах с гормоном лептином
После тренировок и диеты вес возвращается при проблемах с гормоном лептином / Фото: Сегодня

При стремительной потере веса в организме снижается уровень гормона лептина. Именно он вырабатывает адипоциты – жировые клетки и сигналит мозгу о насыщении. Как понять, что у вас проблемы с выработкой лептина, стоит ли худеть в таком состоянии и как справиться с лептин-резистентностью – рассказала кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская
Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

Что же такое лептин-резистеноность и зачем о ней знать при похудении?

Гормон лептин отвечает за несколько процессов в организме человека: регулирует функции яичников у женщин и сперматогенез у мужчин. Но для тех, кто худеет, важно знать, что именно лептин "диктует" организму, как себя вести в условиях голода. А жесткие диеты и ограничения в питании – это голодание и стресс для организма.

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Лептин вырабатывает жировые клетки (адипоциты). А также посылает сигнал о насыщении в гипоталамус, часть головного мозга. Он в свою очередь контролирует количество потребляемых и расходуемых калорий и жировых накоплений в организме. Лишний вес часто вязан с гормональными нарушениями, которые мы сами себе "наживаем".

Так, постоянное переедание и вредная пища ведет к лептин-резистентности, которая в свою очередь ведет к избыточному весу и ожирению.

Что это означает? Если у человека постоянно нарушаются соотношения расхода и пополнения калорий, то жировые клетки начинают слишком быстро расти. Лептин при этом вырабатывается пропорционально своему размеру. И, если начать еще больше себя ограничивать в еде, голодать, то мозг воспринимает это состояние как голод, заставляя жировые клетки вырабатывать еще больше лептина и "экономить энергию" (больше есть и меньше двигаться).

После жестких диет вес может вернуться, если у вас лептин-резистентность
После жестких диет вес может вернуться, если у вас лептин-резистентность / Фото: Depositphotos

Такое состояние называется лептин-резистентностью, причем, развиваться оно может задолго до повышения уровня инсулина и развития резистентности к нему. То есть человек живет с этой проблемой и не подозревает, пытаясь похудеть и не получая результат.

То есть, при уже имеющихся проблемах резко худеть нельзя?

Резко худеть вообще не рекомендуется. В случае же лептин-резистентности при потере жира уровень лептина снижается еще больше. В итоге мозг получает сигнал, что надо восстанавливать потерянные запасы и есть еще больше. Поэтому стремительная потеря веса при жестких диетах приводит к тому, что вес возвращается в еще большем количестве, стоит лишь прекратить голодать.

Как же понять, что у меня лептин-резистентность?

О проблемах с лептином "расскажут" такие симптомы:

  • постоянно хочется есть, вы часто перекусываете,
  • тянет постоянно на соленое, сладкое, чипсы, снеки и прочий "мусор",
  • регулярные тренировки и переход на правильное питание не помогают,
  • чувство насыщения приходит поздно,
  • после полноценного отдыха и сна чувство усталости не проходит,
  • анализ на гормоны щитовидки в норме, но "на лицо" апатия, вялость, снижение иммунитета, частые простуды.

Как же вернуть лептин в норму и похудеть?

Чтобы победить лептин-резистентность, придется менять образ жизни и питание. Придется избегать полуфабрикатов, готовых продуктов (колбас, пищи с высокой степенью обработки и т.д.), исключить сахар и все его заменители.

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Также важно ограничить глютен, сладкие фрукты, а клетчатки (растворимой) в рационе наоборот должно стать больше. Ежедневно кушайте белковые продукты: (80-100 г белка в день); обязательно морскую рыбу, оливковое масло, авокадо и другие полезные жиры.

Также больше двигайтесь, причем регулярно: помните о 10 тысячах шагов в день? Обязательно нужно наладить сон: засыпать следует до 23-00, чтобы мелатонин вырабатывался в нужном количестве. Низкий уровень мелатонина связан с ожирением.

На заметку:посетите эндокринолога, нужно определить, в норме ли витамин D. А также индекс НОМА – соотношение сахара к инсулину. Без приведения этих показателей в порядок справиться с ситуацией не получится.

Только после того, как обратить инсулин-резистентность, продолжать рационально питаться и быть активным, получится похудеть и удержать вес.

Также ранее мы писали, как сбросить вес без вреда и не набирать снова.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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