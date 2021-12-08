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Почему нужно продолжать носить маски даже вакцинированным – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
8 декабря, 17:00
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Даже если у вас есть полный курс прививок от ковида, не стоит считать себя неуязвимыми и пренебрегать карантинными правилами. Продолжайте носить маски

Полный курс вакцинации "расслабил" людей, которые его прошли – в транспорте, магазинах и на мероприятиях все чаще появляются люди без масок. Почему рано расслабляться, популярный украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".

Одна из больших опасностей, которая сейчас подстерегает всех нас – это поведение уже двукратно вакцинированных людей, -говорит Евгений Комаровский Они считают, что им уже нечего бояться, что можно ходить без масок, в том числе в толпе народа. А также перестать проветривать помещения, целоваться и обниматься с людьми, у которых есть насморк и другие симптомы ОРВИ.

Евгений Комаровский отмечает, что полный курс вакцинации не отменяет остальных правил безопасности, привитым людям не стоит вести себя так беспечно, они не бессмертные. И могут заболеть повторно.

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Продолжаем носить маски, избегать больных людей, стараемся снизить пребывание среди большого скопления народа,- отмечает кандидат медицинских наук,- потому что риск инфицирования и того, что вы заразите потом другого человека, все равно остается.

Как ранее неоднократно подчеркивал Евгений Комаровский, вакцинация снижает риски заболеть, а также помогает избежать тяжелого течения ковида, с попадание в реанимацию. Также в организме вакцинированных людей вирус перестает мутировать.

Привитым от ковида людям не стоит вести себя так беспечно, они не бессмертные, носите маски
Привитым от ковида людям не стоит вести себя так беспечно, они не бессмертные, носите маски

Но носить маски в общественных местах и так далее, даже с полным курсом вакцинации нужно продолжать. Чтобы защитить и себя, и окружающих.

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Также ранее мы писали, можно ли вакцинироваться при тромбозе.

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