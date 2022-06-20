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Почему нельзя оставлять ребенка в машине в жару – как избежать перегрева

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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20 июня, 16:30
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Даже если на улице облачно, в машине температура вдвое выше и малыш, составленный в авто даже ненадолго, может перегреться. Как этого избежать – в статье
Нельзя оставлять ребенка в машине в жару, а чтобы избежать перегревания, следите за температурой в салоне и не кутайте малыша
Нельзя оставлять ребенка в машине в жару, а чтобы избежать перегревания, следите за температурой в салоне и не кутайте малыша / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Летом многие вынуждены переезжать с детьми, и часто приходится стоять в пробках, у родителей возникает необходимость выбежать в магазин и т.д. Но ни в коем случае не оставляете детей одних в машине, напоминает МОЗ Украины.

Летом панель автомобиля может нагреться до 70 ° С менее чем за час, поэтому оставлять ребенка в машине – означает подвергать его смертельному риску. Даже если на улице не светит яркое солнце и вам кажется, что не жарко, температура в салоне авто может быть вдвое выше, чем снаружи: как в парнике.

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Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее
Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее / Фото: istockphoto.com

Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее, тело взрослого человека в принципе нагревается дольше — из-за того, что больше по размеру, чем у ребенка. А детское, напротив, гораздо быстрее накапливает тепло.

В итоге ребенок может погибнуть от жары и обезвоживания. Поэтому следите за температурой в салоне авто, имейте при себе запас чистой питьевой воды и не одевайте детей слишком тепло в жару.

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Как понять, что ребенок перегрелся?

Получить тепловой удар в машине ребенок может и во время поездки. Обратите внимание, если малыш:

  • слабый или наоборот слишком перевозбужденный,
  • его мучает постоянная жажда
  • ребенка тошнит, вплоть до рвоты, он дышит неглубоко, сердцебиение участилось
  • кожа слишком горячая или наоборот – похолодела
  • хорошо говорящий по возрасту малыш начал плохо произносить слова и предложения, то

это признаки теплового удара/перегрева!

Если ребенок перегрелся, что делать?

В первую очередь нужно вынести малыша в прохладное место или в тень, умыть, обтереть водой, дать попить. Если ребенок носит памперс, обязательно снять его: он также способствует перегреву. Если у малыша поднялась температура, он теряет сознание – срочно в больницу или вызывайте "скорую".

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Также мы писали, что делать, если ребенок скучает по родителям и как поддержать детей в разлуке.

Еще узнайте, как пересечь границу с ребенком с инвалидностью.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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