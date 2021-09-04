Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Comic Con Ukraine

Будь в тренде

Готовим круассаны

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему не стоит слишком увлекаться корейской едой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
4 сентября, 08:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Постоянное употребление белого риса, лапши, фруктов, кимчи и других корейских блюд может отразиться на вашей талии. Чем еще опасна корейская еда – в статье
Если вы не хотите "потерять" талию, то не стоит слишком увлекаться корейской едой
Если вы не хотите "потерять" талию, то не стоит слишком увлекаться корейской едой / Фото: freepik.com

Богатая углеводами корейская традиционная кухня повышает риски абдоминального ожирения и метаболического синдрома. К такому выводу пришли сами корейские медики – результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Nutritients.

Что такое метаболический синдром?

Реклама

Метаболическим синдромом – это не болезнь, а состояние, при котором у человека присутствует целая группа факторов риска. А эти риски в свою очередь ведут к сердечно-сосудистым болезням, ожирению, особенно абдоминальному (то есть в районе живота), развитию диабета второго типа и инсультам.

Читайте также:

Метаболический синдром, как отмечают исследователи, развивается у тех, кто питается пищей, которая богата быстрыми углеводами. А традиционная корейская кухня ими богата – корейцы употребляют очень много белого риса, а у этого продукта самый высокий гликемический индекс.

Какие еще блюда корейской кухни богаты быстрыми углеводами

Также много углеводов содержит корейская лапша. Кимчи, популярное и любимое многими украинцами блюдо из остро приправленных квашеных овощей, более полезное. Ферментированные овощи и специи содержат множество полезных минералов и макроэлементов.

Реклама

Богата углеводами корейская лапша, если часто ее есть, то можно поправиться
Богата углеводами корейская лапша, если часто ее есть, то можно поправиться / Фото: unsplash.com

Однако рецептов кимчи много, и те блюда, в которых помимо соевого и других соусов много соли и сахара, часто есть не стоит. Также важно правильно есть фрукты, особенно сладкие – не злоупотреблять и кушать их в первой половине дня.

Исследователи отметили, что больше всего склонность к жировым отложениям на талии была замечена у тех женщин, которые также имели воспалительные процессы в организме. Поэтому корейские медики рекомендуют разбавлять углеводный рацион белковой пищей.

Какая пища поможет избежать накопления жира на талии?

Снизить риски абдоминального ожирения, которое больше всего связано с употреблением углеводов и метаболического синдрома помогает в первую очередь сбалансированное питание. И белковая пища, в первую очередь молочные белки.

Реклама

При увеличении молочных продуктов в рационе добровольцев и снижении углеводистой пищи ученые заметили снижение жировой массы. Также важно есть овощи и следить, чтобы организм получал достаточно клетчатки.

Также мы писали, как похудеть без вреда для здоровья и не поправляться снова.

.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Хочу кофе с Брэдом
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
30 августа - 5 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять