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Почему лишний вес возвращается – 4 основные ошибки при похудении

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 ноября, 13:10
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Лишние килограммы вредят здоровью, но часто после похудения вес быстро возвращается. Причина может быть как в неверной схеме похудения, так в гормональном сбое
Лишний вес возвращается при похудении из-за частой ошибки: после диеты снова есть фастфуд
Лишний вес возвращается при похудении из-за частой ошибки: после диеты снова есть фастфуд / Фото: freepik.com

Лишний вес – одна из основных причин заболеваний сердца и сосудов, поэтому сбросить несколько таких кило это в первую очередь вопрос здоровья, а не красоты. Сегодня, 26 ноября, проводится Международный день борьбы с ожирением – весомый повод вместе с экспертами разобраться, как избежать набора лишнего веса и какие ошибки при похудении мы допускаем.

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Почему так быстро набирается вес?

Увы, но основная причина лишнего веса и ожирения – это та пища, которую мы едим. Вернее, энергетический дисбаланс в рационе, при котором его калорийность превышает энергетические потребности организма.

То есть, несмотря на растущую популярность здорового образа жизни, люди во всем мире едят все больше продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием жира. На фоне этого у большинства из нас также сидячая работа, мы все меньше ходим пешком, в итоге физическая активность снижается.

Люди едят все больше жирных и калорийных продуктов, в итоге ожирение – мировая проблема
Люди едят все больше жирных и калорийных продуктов, в итоге ожирение – мировая проблема / Фото: freepik.com

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Современный человек уже в юном возрасте часто имеет лишний вес – Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что даже дети 5-ти лет уже страдают ожирением. Также часто к быстрому набору веста приводят другие хронические заболевания, экология, гормональные изменения в организме.

А когда лишний вес зависит от гормонов?

Что делают многие из нас, желая быстро похудеть? Садятся на строгие диеты, или голодают плюс еще умудряются активно сжигать жир в спортзале. Но при стремительной потере веса в организме снижается уровень гормона лептина. Именно он вырабатывает адипоциты – жировые клетки и сигналит мозгу о насыщении.

Как отмечает кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Анна Шаргородская, именно лептин "диктует" организму, как себя вести в условиях голода. А жесткие диеты и ограничения в питании – это голодание и стресс для организма.

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Этот же гормон "помогает" быстро набрать избыточный вес, если вы постоянно переедаете и вообще в вашем рационе преобладает вредная, жирная, сладкая пища, продукты обработки (колбаса, сосиски, консервы), магазинные соусы, майонезы и т.д. – такая еда ведет к развитию ептин-резистентности.

Если у человека постоянно нарушаются соотношения расхода и пополнения калорий, то жировые клетки начинают слишком быстро расти. Лептин при этом вырабатывается пропорционально своему размеру. И, если начать еще больше себя ограничивать в еде, голодать, то мозг воспринимает это состояние, как голод.

Если начать резко голодать, то жировые клетки начнут вырабатываться еще больше
Если начать резко голодать, то жировые клетки начнут вырабатываться еще больше / Фото: freepik.com

В итоге мозг заставляет жировые клетки вырабатывать еще больше лептина и "экономить энергию" (больше есть и меньше двигаться). В итоге развивается лептин-резистентность, человек живет с этим и не подозревает, пытаясь похудеть и не получая результат.

То есть, резко худеть и сидеть на диете – вредно?

Резко худеть вообще не рекомендуется. В случае же лептин-резистентности при потере жира уровень лептина снижается еще больше. В итоге мозг получает сигнал, что надо восстанавливать потерянные запасы и есть еще больше. Поэтому стремительная потеря веса при жестких диетах приводит к тому, что вес возвращается в еще большем количестве, стоит лишь прекратить голодать.

О том, что жесткие диеты и резкое похудение вредно и приведут потом к возвращению веса, говорит и диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн. Если резко сократить в рационе углеводы, это может вызвать в дальнейшем неконтролируемый аппетит; а сильное урезание в меню жиров часто приводит к дисбалансу в обменных процессах и нарушениям в гормональной системе.

После окончания диеты лишний вес быстро вернется, стоит лишь начать питаться по старой схеме
После окончания диеты лишний вес быстро вернется, стоит лишь начать питаться по старой схеме / Фото: freepik.com

В итоге после окончания голодания или диеты организм будет стараться восполнить те "лишения", которые испытал во время диеты или голодания. После жестких диет, моно-питания или разгрузочных недель похудение происходит, но как правило – временно.

То есть потом килограммы возвращаются, да еще могут "прихватить" с собою лишние. Постоянно голодать или сидеть на диетах опасно, можно заработать серьезные проблемы с внутренними органами.

Какие ошибки при похудении приводят к возращению веса?

Когда мы садимся на диету или начинаем исключать из рациона сладости, конфеты или выпечку, нам не хватает сладкого. И многие начинают компенсировать этот недостаток фруктами, особенно налегая на самые сладкие.

Есть много фруктов при похуденииошибка № 1. Фруктозу, которой богаты фрукты, организм переварит в сахар и затем отложит, так появятся лишние жировые запасы. Поэтому не стоит объедаться фруктами, едим их умеренно и в первой половине дня.

Частая ошибка № 2пить мало воды. Понятно, что не всем нужно именно 2 литра воды в день, но в период похудения соблюдать водный баланс особенно важно. Вода очистит организм естественным образом, поэтому если вы вообще забываете пить, то можно заводить будильник или ставить на видном месте бутылки с чистой питьевой водой.

Ошибка № 3, хотя для многих она может быть основной – это нерешенные психологические проблемы. Все в нашей голове, в том числе и психологические причины, из-за которых вы набрали лишние килограммы: детские травмы, нереализованность по жизни, запутанность в личных отношениях.

Пока эти причины не будут решены, они будут "запускать" механизмы набора веса (переедание, желание заедать стресс, нежелание есть здоровую пищу и быть активными физически и так далее) и вы будете возвращаться в отправную точку.

Четвертая ошибка – мало двигаться. Благодаря спорту или другой физической активности еще сильнее ускоряется метаболизм, укрепляются мышцы, держится тонус кожи. Не обязательно пропадать в спортзале. Просто не забывайте больше ходить пешком, подниматься по ступеням, делать разминку или гимнастику.

Рациональное питание плюс физическая активность помогут и похудеть, и удержать вес
Рациональное питание плюс физическая активность помогут и похудеть, и удержать вес / Фото: freepik.com

Именно с комплексом физической активности получится и быстрее похудеть, и удержать нормальный вес. Но конечно же главный залог успешного похудения – это правильно составленный рацион. Поэтому важно знать, нет ли гормональных проблем, и начать менять свои пищевые привычки. Если справиться самостоятельно сложно, то стоит обратиться за помощью к психологам, диетологам.

Также мы писали, что такое интуитивное питание и всем ли оно подходит.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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