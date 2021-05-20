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Почему лишний вес опасен еще до материнства и надо ли худеть беременным

Сегодня, 17:50

Чем больше вес до беременности, тем выше вероятность проблем у будущей мамы. Почему важно следить за весом до, во время и после беременности – ответ гинеколога

Лишний вес, набранный задолго до беременности, может создать проблемы маме и малышу
Лишний вес, набранный задолго до беременности, может создать проблемы маме и малышу
Фото: Depositphotos

"Готовь сани летом" – эта поговорка актуальна для любой женщины, которая еще не имеет детей, но планирует стать мамой, а лишние килограммы у нее уже есть. Почему женщине нужно следить за своим весом, если беременность у нее только в планах, можно ли бесконтрольно полнеть уже в "интересном положении" и допустимо ли беременным сидеть на диетах – разобраться помогла акушер-гинеколог высшей категории, специалист УЗИ-диагностики Жанна Ткаченко.

Жанна Ткаченко
Жанна Ткаченко
Фото: пресс-служба

А зачем задолго до беременности следить за весом?

Поддерживать вес в норме хорошо не только тем, кто собирается иметь детей: ведь лишние килограммы не только мешают нам надеть любимое бикини или платье, а еще приводят к проблемам с сердцем, сосудами, суставами и так далее. А для женщины, которая в будущем хочет стать мамой, важно знать, что то, сколько она наберет во время беременности, и как быстро вес придет в норму после родов, зависит от того, сколько она весила до беременности.

Когда же вы решите зачать ребенка или незапланированная беременность станет приятным сюрпризом, худеть будет опасно. Впрочем, также, как и продолжать будущей маме бесконтрольно набирать вес.

А чем опасен лишний и наоборот – недостаточный вес во время беременности?

Гинекологи не зря постоянно обращают внимание будущих мам на то, что они недостаточно набрали вес или наоборот – переусердствовали. Во время беременности важно набрать ровно столько, сколько поможет успешно выносить и родить здорового кроху, а не наоборот. Проблема в том, что в этот период пищевые привычки женщины сильно меняются. Одни женщины начинают ни в чем себе не отказывать и уже только после родов замечают, что наели много лишних кило, от которых будет сложно избавиться. А другие наоборот, усиленно следят за своим питанием и даже садятся на диету.

Беременным опасно как перебирать с весом, так и недобирать его
Беременным опасно как перебирать с весом, так и недобирать его
Фото: Depositphotos

И то, и другое – опасно! Потому что если будущая мама наберет недостаточно веса, то это чревато задержками в развитии будущего малыша. А лишний вес во время беременности провоцирует отеки, варикоз, повышение кровяного давления, развитие диабета. Это не только создает проблемы со здоровьем мамы, а также может усложнить беременность, будущие роды и негативно повлиять на эндокринную систему будущего ребенка.

Хорошо, как же понять еще до беременности, что с весом проблемы?

По индексу массы тела (ИМТ):

ИМТ = вес (кг): рост2 х (м2)

Например: если ваш ИМТ вышел меньше числа 18,5, то значит, что вес недостаточный. Если ИМТ от 18,5 до 24 единиц – ваш вес в норме. Когда ИМТ получается от 24 до 20 единиц – это уже избыток веса. Ну и ИМТ выше 30 единиц – ожирение.

Пример конкретного вычисления:

До того, как забеременеть, женщина весила 60 кг, а ее рост – 172 см. Ее ИМТ равен 60:1,72х2= 20,3 единицы, то есть в норме (норма, напомним, от 18,5 до 24 единиц). Женщине с таким ростом и весом при беременности оптимально можно набирать от 11 до 15 кг.

А как понять, сколько можно набрать за беременность?

В среднем, за первую половину беременности будущая мама набирает 40% "лишнего" веса, а остальные 60% – во вторую половину. И около 35% набранного женщиной веса – это вес малыша (непосредственно ближе к родам).

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Если вы хотите уже сейчас понять, сколько можно будет набрать при беременности, поможет опять же ИМТ:

При недостатке ИМТ (менее 18,5) женщина может набирать от 12 до 16 кг, при избытке ИМТ (25-29,9) вес уже лишний, набрать можно от 7 до 11 кг за беременность, а когда ИМТ больше 30 единиц, то набор веса будущей мамой более, чем 9 кг уже опасен.

Поэтому начать следить за свои весом важно задолго до того, как планировать беременность. И если возникают вопросы, непонятные ситуации – не тянуть с визитом к врачу!

Напомним, что ранее мы писали о мифах про УЗИ и беременность, которые до сих пор живы.

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