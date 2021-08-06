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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему красная рыба, фитнес-батончики и другая здоровая еда не полезна

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 августа, 12:50
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Красная рыба повышает холестерин, а от каш-минуток или фитнес-батончиков поправляешься. Почему якобы здоровые продукты на самом деле не полезны – в сюжете
Красная рыба, фитнес-батончики, быстрые каши не настолько полезны, как считается
Красная рыба, фитнес-батончики, быстрые каши не настолько полезны, как считается / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярные нынче фитнес-батончики содержат не меньше быстрых углеводов, чем конфеты. А вместо распиаренной красной рыбы лучше есть морепродукты. Какие же из "здоровых" продуктов действительно полезны, а какие – нет? Мифы о здоровом питании собрала и развенчала Виктория Дмитренко.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, как провести август весело и с пользой.

Чем же вредны продукты, которые мы привыкли считать здоровыми?

Удивитесь, но макароны, которые вовсе не считают диетическим продуктом, могут быть полезными. А красная рыба – нет, она повышает холестерин. Туда же – красная икра, ее употребление не прибавит здоровья или улучшения каких-либо показателей в организме. Искусственно выращенная красная рыба, как отмечает диетолог Лариса Бойченко, богата не Омега-кислотами, а холестерином!

Потому что рыба не живет в естественной среде, не двигается и поэтому между ее мышцами не полиненасыщенные кислоты, а холестерин. Соответственно, пользы для здоровья от такой рыбы нет. Для тех, кто любит намазать на масло красную икру, тоже не очень хорошие новости.

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Делайте это только по праздникам и то не часто, рекомендуют специалисты. Как и в искусственной рыбе, в икре содержится много холестерина. Единственное, тем, кому надо набрать вес или срочно восстановиться, такой бутерброд с икрой не помешает.

Также все каши быстрого приготовления – это сплошной минус, после огромного количества переработок питательных веществ в них не остается. Также не несут пользы для организма обезжиренные кисломолочные продукты. Анастасия Святокум, фитнес-блогер отмечает, что творог и другая "молочка" в процессе обезжиривания теряет полезные питательные вещества.

А как же фитнесс-батончики и овсяные хлопья?

Фитнесс-батончики или сладкие "быстрые" овсяные хлопья, которыми многие любят перекусить, могут навредить при частом их употреблении. Ведь эти продукты, хотя и полезнее обычных шоколадок, тоже содержат быстрые углеводы.

Сладкие хлопья содержат много быстрых углеводов, от них поправляются
Сладкие хлопья содержат много быстрых углеводов, от них поправляются / Фото: freepik.com

Еще один миф о хлебе: черный не полезнее белого, нет никакой разницы. А вот действительно полезный хлеб – это цельнозерновой.

Какие же продукты еще полезны для организма?

Если хотите есть каши с пользой для здоровья, то готовьте их исключительно из круп: в топе гречка, рис и овсянка. Молочку выбирайте с жирностью от 2,5 до 5 процентов. А вот на что действительно стоит обратить внимание, это на морепродукты.

Важно! Лосось, форель и креветки в продажу поступают преимущественно из фермерских хозяйств. Если же очень захочется съесть тарелку макарон, то выбирайте изделия из твердых сортов и употребляйте в первой половине дня.

Также раньше мы писали, какие продукты полезны для зрения.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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