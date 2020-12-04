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Почему диабет угрожает не только здоровью человека, но и экономике страны

Некомпенсированный сахарный диабет влияет на работоспособность человека, ложится бременем на бюджет семьи и государства

Материал подготовлен журналистом segodnya.ua в сотрудничестве с Любовью Соколовой, эндокринологом, д. мед. н., руководителем отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМН Украины и Людмилой Петренко – президентом Международной диабетической ассоциации Украины.

Сахарный диабет – хроническое прогрессирующее заболевание с высокими рисками развития осложнений. Лечение последствий диабета увеличивает экономическое бремя как для человека, так и для государства в целом. Но своевременное диагностирование и эффективный контроль заболевания позволяют предупредить развитие тяжелых осложнений, позволяют человеку с СД жить полноценной жизнью.

Лечение сахарного диабета – ответственность и врача, и пациента

Уже 25 лет Людмила Петренко живет с сахарным диабетом. Ежедневно сбалансированно питается, измеряет уровень сахара в крови и вводит инсулин.

"Каждый день пациент должен сознательно измерять сахар в крови. И это он делает от 5 до 7 раз в день", – говорит женщина.

Шаг за шагом она научилась полноценно жить с болезнью. Сейчас Людмила Ивановна возглавляет Международную диабетическую ассоциацию Украины и мечтает, чтобы каждый пациент с сахарным диабетом достиг компенсации так же, как и она.

Компенсация диабета – это состояние, когда уровень гликированного гемоглобина за три месяца находится в пределах нормы, то есть ниже 7% для большинства пациентов. Тогда глюкоза не вредит организму, а пациент, соответственно, живет полноценной жизнью и не имеет осложнений от заболевания. Достичь компенсированного состояния заболевания – это цель лечения сахарного диабета, которую для пациента с СД устанавливает врач-эндокринолог индивидуально.

Для того, чтобы достичь цели лечения, человек с сахарным диабетом должен придерживаться здорового сбалансированного питания, а также быть физически активным, следить за сном, избегать стрессов. Очень важно прислушиваться к советам врача-эндокринолога и выполнять его рекомендации относительно дозы и вида инсулина, даже если пациент чувствует себя хорошо. Ведь, разработанная врачом схема лечения направлена ​​на то, чтобы пациент достиг цели лечения – показателя гликированного гемоглобина ниже 7% и компенсации СД.

Два раза в год человеку с СД необходимо проходить обследование у специалистов, чтобы заблаговременно выявить и начать лечение возможных осложнений на ранних стадиях. Не реже двух раз в год также необходимо проходить тест на гликированный гемоглобин (HbA1c). Кроме того, важно обследовать зрение, зубы и десны.

То есть эффективность лечения сахарного диабета и качество жизни пациента с этим заболеванием – это ответственность как врача, который определяет цель лечения, разрабатывает схему достижения компенсации СД, так и пациента, который должен тщательно контролировать свое состояние самостоятельно. А еще – государства.

Роль государства в лечении людей с диабетом

Как отмечает Национальная служба здравоохранения Украины, профилактика, диагностика и лечение диабета входят в пакет бесплатных услуг на уровне первичной медпомощи. Сюда включены измерения уровня сахара в крови, измерение артериального давления, оценка общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерение индекса массы тела, анализ на общий холестерин, консультация по здоровому образу жизни, направление на другие анализы и исследования у узких специалистов и назначение лекарств по госпрограмме.

Препарат инсулина, который жизненно необходим человеку с сахарным диабетом, может назначить только врач-эндокринолог.

Эндокринолог по месту жительства вносит данные пациента в электронный реестр и выписывает рецепт, по которому пациент получает инсулин в аптеке бесплатно или с частичной оплатой. Все пациенты с сахарным диабетом получают инсулин по программе реимбурсации. Аптекам стоимость инсулина возмещается из государственного бюджета – около 75%, и из местного бюджета – остальные средства. Сколько именно понадобится денег на инсулинотерапию, государству известно заранее благодаря введенному в 2017 году электронному реестру пациентов, нуждающихся в лечении сахарного диабета.

Как компенсация диабета влияет на экономику страны

Сейчас в Украине зарегистрировано более 1 млн 300 тыс. больных сахарным диабетом. По словам президента Международной диабетической ассоциации Украины Людмилы Петренко, только 25% пациентов с СД достигли компенсации заболевания и поддерживают ее в стабильном состоянии. То есть сотни тысяч людей, которые не достигли компенсации СД, рискуют получить осложнения от заболевания, некоторые из них могут привести к утрате работоспособности. В частности, речь идет о таких возможных осложнениях от сахарного диабета, как потеря зрения, почечная недостаточность, синдром диабетической стопы, сердечно-сосудистые заболевания.

Исполнительный директор ассоциации производителей инновационных лекарств "АПРаД" Владимир Редько считает, что некомпенсированный сахарный диабет негативно отражается не только на здоровье пациентов, но и на экономике Украины: "Проблема с диабетом – не только само заболевание. Во-первых, оно снижает работоспособность людей, влияет на экономику государства. Во-вторых, очень важный аспект – это много тяжелых осложнений, таких как: инфаркт, инсульт; диабет в тяжелых случаях иногда приводит даже к ампутации конечностей, почечной недостаточности, потере зрения. Это очень серьезные заболевания, которые потом требуют от государства средств на лечение".

Таким образом компенсация диабета позволит значительно сэкономить – и пациенту, и государству.

"Государство тратит на лечение сахарного диабета более 100 миллиардов гривен в год. Шаги, направленные на диагностику и предупреждение этого заболевания, могут экономить ежегодно более 2 миллиардов гривен", – говорит Владимир Редько.

Такая экономия пригодилась бы, ведь в Министерстве здравоохранения журналистам "Сегодня" сообщили, что на лечение и диагностику сахарного диабета не хватает средств.

"Объем доведенных Министерством финансов Украины предельных расходов для финансирования сферы здравоохранения на 2021 год не покрывает полной начисленной потребности в расходах на лечение больных сахарным и несахарным диабетом, соответственно МОЗ Украины был сформирован дополнительный бюджетный запрос на 2021 год, в котором указаны необходимые дополнительные средства в сумме 206 345 300 грн, которые обеспечат оказание медицинской помощи в полном объеме", – отмечается в письме от МОЗ.

Получается замкнутый круг: на лечение денег не хватает, сэкономить их можно благодаря компенсации пациентов, а достичь этого состояния возможно только благодаря более качественному лечению. Разорвать этот круг, по словам медиков, может правильно выбранная врачом-эндокринологом терапия, переход на лечение современными аналоговыми инсулинами, с которыми достичь компенсации – показателя гликированного гемоглобина не выше 7% – пациенту безопаснее и легче.

Аналоговые инсулины – это современные инсулины, которые по своему действию наиболее подобны инсулину здорового человека. "Это вещество, которое очень похоже на инсулин. Но оно не имеет тех побочных эффектов, которые могут иметь человеческие генно-инженерные инсулины. А именно – высокий риск развития гипогликемических состояний, которые могут быть на инсулинах, их нет, ну почти нет, на аналоговых инсулинах", – объясняет врач-эндокринолог Любовь Соколова.

Кроме того, эндокринологу легче и безопаснее подбирать, корректировать и наращивать дозу для каждого отдельного пациента при лечении аналоговыми инсулинами – из-за отсутствия резких скачков в действии таких препаратов. А пациенту – применять аналоговые инсулины просто и удобно.

Отметим, что на аналоговые инсулины также распространяется государственная программа возмещения. Следовательно, эти инсулины доступны украинским пациентам, однако с небольшой доплатой. В то же время фактически в Украине доступ к аналоговым инсулинам имеют лишь около 20% больных. Но врачи-эндокринологи надеются, что из года в год этот процент будет расти – благодаря новым разработанным подходам к лечению сахарного диабета, когда государство сможет обеспечить пациентов с диабетом современным лечением аналоговыми инсулинами, которое поможет им достичь компенсации. Это также и инициатива МОЗ, в частности, министерство работает над обновлением протоколов лечения больных СД 1-го и 2-го типов. Она направлена ​​на разработку программ, которые позволят эффективнее лечить пациентов с СД, чтобы избежать возникновения осложнений от сахарного диабета и, соответственно, чтобы некомпенсированных пациентов становилось все меньше. Это означает, что люди с сахарным диабетом получат полноценную жизнь, когда они имеют возможность учиться, работать, строить семью и заниматься любимым делом.

Узнать больше информации о том, как полноценно жить с сахарным диабетом, а также задать свой вопрос эксперту можно здесь

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