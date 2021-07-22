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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему дети тонут, если рядом родители – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 июля, 08:40
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Евгений Комаровский ответил, что многие родители заблуждаются на счет безопасности в воде и не знают, как оказать помощь тонущему ребенку.
Тонущий ребенок необязательно зовет на помощь, большинство тонет молча
Тонущий ребенок необязательно зовет на помощь, большинство тонет молча / Фото: Сегодня

Самые распространенные родительские заблуждения, что тонущий ребенок позовет на помощь и что если он умеет плавать, то трагедии не случится. Но статистика говорит обратное: с мая по август тонет более 500 детей. Как избежать трагедии на воде и что нужно знать родителям – рассказал известный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярными в медиа и кто задает моду.

Почему дети тонут даже под присмотром родителей ?

Потому что срабатывают распространенные стереотипы: что тонущий обязательно зовет на помощь, что если мама или папа отлучились на 2 минуты – то ребенок не успеет утонуть.

Также многие родители считают, что за детьми в воде должны следить исключительно спасатели. А если их ребенок ходил на плавание, то он никогда не сможет утонуть. На самом деле:

В тренде
  • дети (и взрослые) тонут чаще всего бесшумно,
  • если ребенок тонет, то для его спасения есть меньше минуты,
  • следить за ребенком на пляже или в бассейне должны родители, а не спасатели,
  • курсы плавания нужны, но навыки у всех детей разные: статистика беспощадна: 47%, которые утонули в возрасте от 10 до 17 лет, умели плавать.

Как же обезопасить ребенка в воде и что знать родителям?

Научите детей навыкам, которые помогут в случае, если ребенок начнет тонуть. А именно – нырять под воду и выныривать, держаться на поверхности, проплывать более 25 метров, выбираться из бассейна, не используя лестницу.

Следите за детьми в воде – будьте рядом и не оставляйте их одних
Следите за детьми в воде – будьте рядом и не оставляйте их одних / Фото: freepik.com

Также всегда следите за детьми, если они в воде – будьте рядом и не оставляйте их одних. И обязательно научитесь оказывать первую неотложную помощь при утоплении.

Также ранее мы писали, как сделать отдых ребенка полезным.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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