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Победить бессонницу – 5 советов, как выспаться во время войны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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6 июня, 07:00
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Нарушенный режим сна, бессонница – частое явления во время войны. Но организму обязательно нужно спать не менее 7 часов в стуки, как этого добиться – в статье
Выспаться во время войны и победить бессонницу поможет ограничение чтения новостей, прохлада в комнате и дыхательные упражнения
Выспаться во время войны и победить бессонницу поможет ограничение чтения новостей, прохлада в комнате и дыхательные упражнения / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Невозможность заснуть, прерывистый сон или вообще – полная бессонница: увы, такие проблемы испытывает сейчас едва ли не каждый украинец. Причина одна – война с Россией, постоянная опасность обстрела или бомбардировки, воздушная тревога, ночные дежурства, страх за жизнь родных и близких.

Не скрольте новости (не листайте ленту) перед сном, особенно, если вы уже лежа в постели
Не скрольте новости (не листайте ленту) перед сном, особенно, если вы уже лежа в постели / Фото: freepik.com

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Но человеческому организму необходим полноценный сон, как минимум – 7 часов, иначе он просто не сможет нормально функционировать. Как научиться спать во время войны - рассказали в МОЗ Украины. Так, чтобы снизить уровень тревожности и наладить сон, постарайтесь:

  1. Фильтровать события, которые происходят округ вас. Снизить уровень стресса возможно, если вы перестанете переживать из-за всего, что происходит вокруг. Сосредоточьтесь лучше на тех вопросах, которые в первую очередь возникают перед вами и вашими родными.
  2. Днем используйте любую возможность находиться под естественным освещением, а ложась спать – избегайте яркого освещения. Так вы поможете мозгу восстановить дневные и ночные биоритмы.
  3. Ваше спальное место должно быть максимально удобным. Или хотя бы температура в комнате для сна не должна быть слишком высокой, лучше спать в прохладном помещении.
  4. Не скрольте новости (не листайте ленту) перед сном, лежа в постели.
  5. Постарайтесь расслабить мышцы лица и тела, подумайте о приятных вещах, глубоко подышите.
  6. Если вы чувствуете себя не выспавшимся, а днем появилась возможность поспать – то обязательно используйте ее.

Если же заснуть не удается уже длительное время или сон прерывистый, то получите консультацию врача, как минимум постарайтесь связаться онлайн.

Также мы писали, как заснуть быстро и крепко без лекарств – 8 лайфхаков.

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Читайте также как заснуть без снотворного и победить бессонницу.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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