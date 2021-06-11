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Пиво укрепит иммунитет, если им не слишком увлекаться – ученые

Сегодня, 08:15

Пиво – полезный для здоровья ферментированный продукт. Если пить его умеренно, то можно укрепить иммунную систему и снизить вред от окислительного стресса

Пиво, как алкогольное, так и нет, помогает укрепить иммунную систему
Пиво, как алкогольное, так и нет, помогает укрепить иммунную систему
Фото: unsplash.com

Пиво – привлекательный способ улучшить здоровье, правда при условии, что этим пенным напитком не злоупотреблять. Такое смелое заявление сделали мексиканские ученые: результат их исследования опубликован в медицинском журнале Nutrients.

Почему именно пиво, а не другой напиток?

Чем же пиво привлекло внимание медиков? Ученые отмечают, что этот напиток очень популярен, употребляется во всем мире, к тому же пиво обладает высокой пищевой и биологической ценностью.

Поскольку пиво – продукт ферментированный, то есть продукт брожения, который содержит биологически активные компоненты, что делает пиво потенциальной функциональной пищевой добавкой. Как алкогольное, так безалкогольное пиво богато витаминами, минералами, белками, углеводами и антиоксидантами. Например, шишки хмеля, используемые для пивоварения, содержат эфирные масла, горькие кислоты и флавоноиды, растительные вещества, которые являются мощными антиоксидантами и модуляторами иммунного ответа.

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Говоря простыми словами, пиво помогает снизить вред окислительного стресса и укрепить иммунитет. А еще – снизить воспалительные маркеры, что оказывает положительный эффект на сердечно-сосудистую систему. И в этом плане пиво намного эффективнее и безопаснее вина и джина, с которыми ученые сравнивали полезные свойства пива.

А сколько пива можно пить без вреда, ведь оно калорийное?

Среди всех алкогольных напитков пиво является наименее калорийным, так как у него минимальная крепость. Даже у вина энергетическая ценность в 2-3 раза выше. Но тем не менее, если злоупотреблять пивом, то можно и набрать лишний вес, и заработать пивной алкоголизм.

Среди всех алкогольных напитков пиво – наименее калорийное
Среди всех алкогольных напитков пиво – наименее калорийное
Фото: Unsplash

В исследовании говорится, что участники исследования употребляли не более 660 мл пива в день. Но все-таки медики не рекомендуют пить пиво ежедневно, чтобы не впасть в зависимость и не набрать лишний вес.

Напомним, что ранее мы писали, как приготовить коктейли на основе пива.

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