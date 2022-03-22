Питание во время войны – нужно ли принимать витамины, если рацион далек от здорового

Бежать в аптеку за поливитаминными комплексами или искать их у волонтеров сейчас не нужно: главное, питаться регулярно и не терпеть голод, даже если нет аппетита

Принимать витамины, если рацион далек от здорового, но врач вам ничего не назначал, даже во время войны не стоит / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

С началом войны России против Украины сотни тысяч украинцев, особенно в осажденных городах, вынуждено перешли на нездоровое питание всухомятку, консервы и т.д. Нужно ли сейчас принимать витаминные комплексы, если ваше питание далеко от идеального – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Перед тем как начать принимать витаминные комплексы, подумайте, есть ли у вас хронические болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые могут влиять на всасывание витаминов и минералов? А также ответьте себе на вопрос, есть ли сейчас активные жалобы со стороны пищеварительной системы? Например, боли в желудке (на фоне стресса это сейчас достаточно распространенное явление), диарейный синдром, запоры и т.д.

Если у вас сейчас есть боли в желудке или изжога, то прием поливитаминных комплексов может ухудшить состояние. Поскольку в таких комплексах обычно содержатся витамин С в высоких дозах, цинк, магний, железо. Эти вещества оказывают раздражающее действие на слизистую ЖКТ.

Если у вас сейчас есть боли в желудке или изжога, то прием поливитаминных комплексов может ухудшить состояние / Фото: istockphoto.com

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А при диарейном синдроме или значительном газообразовании нарушено всасывание витаминов и микроэлементов, поэтому пользы от витаминов и микроэлементов вы особо никакой не получите. Также не следует забывать, что для всасывания жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К) требуются жиры.

То есть, питаясь печеньем и принимая поливитамины, эффекта, как если бы вы полноценно питались и принимали такой комплекс, не будет. Поэтому сейчас всем бежать в аптеку за поливитаминными комплексами не стоит. А вот продолжать прием монокомпонентных витаминов, которые были назначены ранее врачом, стоит.

Но если есть возможность принимать именно такой комплекс и нет острых жалоб со стороны пищеварительной системы. В целом же старайтесь регулярно питаться. Это позволит существенно облегчить работу вашей пищеварительной системы.

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Также важно не получить пищевую интоксикацию, читайте "Какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны".

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