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Питание во время войны – нужно ли принимать витамины, если рацион далек от здорового

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22 марта, 18:50
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Бежать в аптеку за поливитаминными комплексами или искать их у волонтеров сейчас не нужно: главное, питаться регулярно и не терпеть голод, даже если нет аппетита
Принимать витамины, если рацион далек от здорового, но врач вам ничего не назначал, даже во время войны не стоит
Принимать витамины, если рацион далек от здорового, но врач вам ничего не назначал, даже во время войны не стоит / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

С началом войны России против Украины сотни тысяч украинцев, особенно в осажденных городах, вынуждено перешли на нездоровое питание всухомятку, консервы и т.д. Нужно ли сейчас принимать витаминные комплексы, если ваше питание далеко от идеального – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Перед тем как начать принимать витаминные комплексы, подумайте, есть ли у вас хронические болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые могут влиять на всасывание витаминов и минералов? А также ответьте себе на вопрос, есть ли сейчас активные жалобы со стороны пищеварительной системы? Например, боли в желудке (на фоне стресса это сейчас достаточно распространенное явление), диарейный синдром, запоры и т.д.

Если у вас сейчас есть боли в желудке или изжога, то прием поливитаминных комплексов может ухудшить состояние. Поскольку в таких комплексах обычно содержатся витамин С в высоких дозах, цинк, магний, железо. Эти вещества оказывают раздражающее действие на слизистую ЖКТ.

Если у вас сейчас есть боли в желудке или изжога, то прием поливитаминных комплексов может ухудшить состояние
Если у вас сейчас есть боли в желудке или изжога, то прием поливитаминных комплексов может ухудшить состояние / Фото: istockphoto.com

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А при диарейном синдроме или значительном газообразовании нарушено всасывание витаминов и микроэлементов, поэтому пользы от витаминов и микроэлементов вы особо никакой не получите. Также не следует забывать, что для всасывания жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К) требуются жиры.

То есть, питаясь печеньем и принимая поливитамины, эффекта, как если бы вы полноценно питались и принимали такой комплекс, не будет. Поэтому сейчас всем бежать в аптеку за поливитаминными комплексами не стоит. А вот продолжать прием монокомпонентных витаминов, которые были назначены ранее врачом, стоит.

Но если есть возможность принимать именно такой комплекс и нет острых жалоб со стороны пищеварительной системы. В целом же старайтесь регулярно питаться. Это позволит существенно облегчить работу вашей пищеварительной системы.

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Также важно не получить пищевую интоксикацию, читайте "Какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны".

Также в военное время часто происходят перебои с электроэнергией, узнайте "Как спасти продукты в холодильнике, если отключили свет во время войны – 5 лайфхаков".

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