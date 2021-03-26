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Переход на летнее время "заставляет" полнеть и стрессовать: как сохранить здоровье

Сегодня, 12:04

Украина переводит часы – специалисты советуют, как легко пережить такой переход

Уже в это воскресенье мы проснемся на час раньше: адаптация организма, желание заедать стресс, головная боль, сухость во рту, невнимательность на дорогах – вот неполный список последствий перехода на летнее время. Но раз перевода стрелок часов не избежать, то важно позаботиться о своем здоровье и самочувствии.

Когда перевести часы на летнее время и почему

В ночь с субботы 27 марта на воскресенье 28 марта нужно будет перевести стрелки часов на час вперед. Готовьтесь просыпаться на час раньше. Смартфоны, планшеты, компьютеры, фитнесс-браслеты и "умные" часы переведут время автоматически. Вручную не забудьте перевести стрелки на механических часах, а также на кнопочных старых телефонах, у которых нет подключения к интернету.

Фото: Pixabay

Те, кто против перехода на летнее время, ожидали от ВР положительного решения, но этого не произошло. Во втором чтении парламентарии в своем большинстве не поддержали законопроект: Украина осталась на зимнем времени.

Чем вреден для здоровья переход на летнее время

Перевод стрелок на час вперед в первую очередь "бьет" по здоровью метео-чувствительных людей, самочувствию пожилых, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Проведено немало исследований, доказывающих, что нарушение циркадных ритмов (то есть циклических колебаний интенсивности биопроцессов, связанных со сменой дня и ночи) организма – вредно.

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Медики говорят об этом сейчас, говорили и 20 лет назад: смена времени ухудшает самочувствие и даже приводит к повышению аварийных ситуаций на дорогах. Справиться с раздражительностью, дискомфортом и плохим самочувствием из-за перехода на летнее время можно с помощью простых советов.

Как адаптировать организм к переводу часов на час вперед

- Более ранний подъем – это потеря для нашего организма важного, ресурсного времени, поскольку мы теряем часы сна, – это ощутимо для нашего организма. Недосыпание влияет на наши биоритмы, тем самым нарушая режим сна и бодрствования, – говорит наш постоянный эксперт, психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн,- у многих людей смена режима, недосыпание вызывает стресс и желание этот стресс заедать. Итог – накопление лишний килограммов. Не говоря уже о снижении работоспособности и общего недомогания.

Не огорчайтесь, если вы вспомнили о переходе на летнее время только сегодня, и не успели заранее постараться ложиться спать раньше или еще как-либо подготовиться. Это не поздно сделать сейчас

Чтобы пережить переход на летнее время как можно легче, вы можете следовать этим советам уже сегодня, а также несколько дней после перевода стрелок. Итак, постарайтесь:

  1. лечь пораньше спать, даже хотя бы на полчаса, сегодня, завтра и послезавтра,
  2. обратите внимание на свой завтрак, он должен быть насыщенным, лучше кушать около 8-30,
  3. обедать стоит до 15-00, особенно обратите внимание на поедание сладкого, старайтесь разумно подходить к употреблению сладостей. Если очень хочется, то съешьте кусочек черного шоколада или немного сухофруктов в это период,
  4. усилить активные прогулки, прогуляться несколько километров на выходных, ходить пешком пару остановок с работы или на работу,
  5. отказаться от жирных продуктов на ужин, это поможет облегчить органам пищеварения переваривание пищи,
  6. пить меньше кофе – лучше заменить его травяным чаем.

И, конечно же, старайтесь сохранить позитивный настрой, поддерживать близких, и самому заручиться поддержкой друзей!

Напомним, что ранее мы писали о том, как биоритмы влияют на человека.

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