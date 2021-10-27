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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как при переходе на зимнее время снизить вред для здоровья – 7 важных шагов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 октября, 17:30
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Перевод времени похож на смену часовых поясов при путешествии, он несет ряд негативных последствий для здоровья. Избежать этого помогут советы семейного врача
Переход на зимнее время грозит стрессом, недосыпанием, перееданием и не только
Переход на зимнее время грозит стрессом, недосыпанием, перееданием и не только / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже несколько лет предпринимаются попытки отказаться от практики перехода на зимнее время, однако ситуация остается прежней. Сегодня вместе с Анной Серовой, семейным врачом медицинской сети "Добробут", разбираемся с тем, как влияет перевод часов на организм и о том, как избежать его негативных последствий.

Анна Серова
Анна Серова / Фото: пресс-служба

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Когда переводят часы на зимнее время и зачем?

Вот уже более 40 лет дважды в год жители нашего государства вместе с большинством других стран переводят часы. Исторически так сложилось из-за того, что в летне-весенний период продолжительность светового дня больше, и перевод часов вперед весной позволял экономить ресурсы, затрачиваемые на освещение.

Несмотря на то, что переходить на зимнее время вредит здоровью, мы снова переведем часы
Несмотря на то, что переходить на зимнее время вредит здоровью, мы снова переведем часы / Фото: REUTERS

Со временем и развитием энергетических технологий необходимость в этом отпала, особенно на фоне неблагоприятных влияний на здоровье и самочувствие людей. Поэтому в последние годы все больше стран отказываются от практики перевода часов, и в этом году ряд государств Евросоюза перейдет на зимнее время в последний раз.

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У нас же, в Украине, в ночь с субботы, 30 октября на воскресенье, 31 октября, все снова переведут стрелки на час назад. Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час. Но так ли это хорошо для здоровья?

Правда ли, что "сбиваются" и наши биологические часы?

Наш организм устроен таким образом, что сон и другие функции, такие как аппетит и настроение, регулируются циркадными ритмами, которые составляют 24-часовые циклы. Эти ритмы во многом зависят от продолжительности светового дня.

Для нашей страны наиболее естественным и наиболее благоприятным для организма является использование зимнего времени, так как оно в наибольшей мере соответствует времени восхода и заката солнца в нашей широте,- говорит Анна Серова. – Эффект перевода времени похож на смену часовых поясов при путешествии, и во многом может спровоцировать ряд негативных последствий для нашего здоровья.

К как связано настроение и переход на зимнее время?

Нарушение привычных ритмов сна приводит к сонливости на следующий день, нарушениям настроения и повышенной раздражительности, негативно влияет на память, работоспособность и уровень концентрации. Осенью и зимой большинство людей находятся в помещении: на работе, в школе, или дома в разгар пандемии.

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Нарушение привычных ритмов сна приводит к сонливости на следующий день
Нарушение привычных ритмов сна приводит к сонливости на следующий день / Фото: freepik.com

К тому времени, когда мы имеем возможность выйти на улицу, уже темно. Недополучение солнечного света снижает количество витамина D, производимого организмом, низкий уровень которого связан с плохим настроением, депрессией, усталостью и мышечной болью.

Потеря часа вечернего света осенью может заметно повлиять на наше настроение и сигнализировать о начале сезонного аффективного расстройства — состояния, схожего с депрессией, связанного с недостатком солнечного света.

Летнее время, из-за того, что является неестественным, наиболее значимо нарушает циркадные ритмы и вносит больший диссонанс в ежедневный ритм жизни, – говорит Анна Серова. – Ряд исследований свидетельствуют, что комплекс физических и психологических расстройств, вызванных переводом часов, снижают удовлетворенность жизнью, производительность работы и качество её результатов.

Также существенно увеличивается количество травм на работе. Считается, что усталость, вызванная переводом часов, является основной причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

То есть, при переводе часов страдает и физическое здоровье?

Существует множество исследований, иллюстрирующих влияние перехода на летнее время на циркадный ритм человеческого тела. Одно из них, что переход на летнее время и нарушение циркадных ритмов приводит к увеличению частоты инфарктов миокарда.

Во многих других опубликованных исследованиях также подчеркивалось, что риск инфаркта миокарда и частота инсульта увеличивается в первые две недели после перевода часов, затем снижается в следующие 1-2 недели. Исследователи указывают, что в среднем при переводе времени люди недосыпают около часа, что приводит к повышению уровня стресса.

При переводе времени люди недосыпают около часа, что приводит к повышению уровня стресса
При переводе времени люди недосыпают около часа, что приводит к повышению уровня стресса / Фото: Pexels

Другие исследования иллюстрируют, что нарушение циркадных ритмов при переводе часов может являться потенциальным канцерогеном, поскольку приводит к угнетению выработки мелатонина — гормона, обладающего онкопротективным действием. В результате было отмечено увеличение частоты таких заболеваний как лейкоз, рак груди, кишечника, желудка и других. Также существуют исследования негативного влияния на фертильность — переход на летнее время увеличивает частоту выкидышей после ЭКО.

Перевод часов также может сказаться на режиме питания. Недостаток сна влияет на уровень гормонов, что приводит к изменению аппетита, увеличению тяги к еде и возможному перееданию. Нарушения сна также повышают инсулинорезистентность и побуждают организм накапливать больше калорий в жировой ткани.

Как же подготовить организм к переходу на зимнее время?

Чтобы свести к минимуму негативные последствия, соблюдайте ряд простых, но эффективных правил, которые за пару недель безболезненно помогут войти в новый режим:

  1. Сделайте постепенный переход — за несколько дней до перевода часов ложитесь спать и просыпайтесь на 10–15 минут раньше каждый день, чтобы помочь организму постепенно адаптироваться.
  2. Придерживайтесь режима сна — как только время будет переведено, постарайтесь вставать и ложиться спать в обычное время. То же самое и с другими повседневными делами, такими как прием пищи и занятия спортом.
  3. Соблюдайте гигиену сна — заведите привычку ложиться и просыпаться в одно и то же время; не злоупотребляйте во второй половине дня кофеином, алкоголем, активной физической нагрузкой.
  4. Отдельного внимания заслуживает отказ от использования перед сном светоизлучающих устройств, таких как планшеты и сотовые телефоны, экраны которых излучают синий свет — фоторецепторы сетчатки максимально чувствительны к излучению данного спектра, что приводит к подавлению выработки мелатонина и негативному влиянию на сон.
  5. Комфортный для сна микроклимат — прохладный влажный воздух в спальне, плотные шторы или ролеты — улучшает качество сна и выработку мелатонина.
  6. Старайтесь бывать на открытом воздухе и больше проводить времени на солнце, даже если это небольшая прогулка в обед. Можно даже посидеть у окна или попробовать фототерапию.
  7. Также осторожнее с тем, чтобы не переборщить с кофеином в этот переходный период. Не обязательно пропускать утреннюю чашку кофе, но держитесь подальше от напитков с кофеином вечером.

Кофе и подобные ему напитки на ночь могут привести к проблемам с засыпанием. Соблюдайте эти простые советы и переход на зимнее время пройдет для вас максимально незаметно!

Также мы писали, почему Украине до сих пор переходит на зимнее время.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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