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Овощи, фрукты и меньше сладкого – как питаться летом в жару

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 июля, 07:00
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"Летняя" еда и напитки могут способствовать естественному охлаждению и хорошему самочувствию, и это вовсе не мороженое с о сладкой колой. Что есть в жару летом – в материале
Легкие белки и сложные углеводы, а еще фрукты, овощи и отказ от сахара - так лучше всего питаться в жару
Легкие белки и сложные углеводы, а еще фрукты, овощи и отказ от сахара - так лучше всего питаться в жару / Фото: freepik.com

Летом, особенно в жару аппетит становится меньше, поэтому ешьте столько, чтобы утолить голод (не нужно есть через силу). А вот повышенный аппетит в жару говорит об обезвоживании организма. Каковы еще нюансы питания в жаркую погоду – советами поделились children_policlinic_12 и нутрициолог Татьяна Ярмошук.

В жаркое время года в любом случае, завтрак и ужин должны быть полноценными, а обед, при отсутствии чувства голода, можно пропустить или заменить легким перекусом (не сладким). Полноценный несладкий завтрак – это медленные углеводы (нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб) + белок (яйца, морепродукты, субпродукты, бобовые) + жиры (нерафинированное масло, авокадо, семена, орешки) + клетчатка (овощи и зелень).

В жаркое время года завтрак и ужин должны быть полноценными, а обед, при отсутствии чувства голода, можно пропустить
В жаркое время года завтрак и ужин должны быть полноценными, а обед, при отсутствии чувства голода, можно пропустить / Фото: freepik.com


На ужин подойдет легкий белок (например морепродукты) + овощи (можно термообработанные). Не рекомендуется употреблять слишком холодную пищу и напитки, поскольку они блокируют выработку желудочного сока и ухудшают весь процесс пищеварения.

Важно: мороженое и ледяные напитки не охлаждают, а сладкая вода плохо утоляет жажду – это все маркетинговый ход. Летняя жара влияет на работу всего организма, а соответственно и на самочувствие. Наиболее уязвимы к жаре дети и пожилые люди. Поэтому не забывайте, что естественному охлаждению и хорошему самочувствию способствуют продукты, которые мы едим. .

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Так, сырые овощи богаты высоким содержанием воды, поэтому употребляющие их мы снижаем риск обезвоживания. Особое внимание уделит листовым овощам (салату, петрушке, свекле), огурцам, сельдерею, помидорам.

Напитки с сахаром вообще исключите из рациона в жару, отдавайте предпочтение не смузи, а цельным фруктам
Напитки с сахаром вообще исключите из рациона в жару, отдавайте предпочтение не смузи, а цельным фруктам / Фото: Depositphotos

Если говорить о фруктах, то идеальной пищей являются арбузы и дыни, ведь они прекрасно утоляют жажду и очищают организм. Кроме того, овощи и фрукты – источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.

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Не злоупотребляйте соками и смузи, а отдавайте предпочтение цельным фруктам. Напитки с сахаром вообще исключите из рациона. И наоборот отдайте предпочтение травяным чаям и холодным супам.

Также мы писали рецепт летнего полезного лимонада с мятой.

А еще читайте, чем полезна малина и сколько ягод можно есть в день.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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