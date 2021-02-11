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Откровенный разговор про мужское здоровье: что важно знать про простатит и его профилактику

Тема здоровья актуальна всегда, но есть некоторые вопросы, которые обсуждать вслух не принято

Одним из таких является простатит. Что это за недуг, как мужчине себя обезопасить и к кому обращаться в случае обнаружения первых симптомов, рассказал "Сегодня" врач уролог-андролог, сексопатолог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Игорь Чернокульский.

Что такое простатит и как его распознать – главные симптомы

Простатит — это воспаление предстательной железы. Чаще всего выделяют острую и хроническую формы воспаления простаты.

Главные симптомы простатита:

боль в области половых органов, промежности, в надлобковой области, в паху;

учащение позывов к мочеиспусканию, болезненные мочеиспускания, боли при семяизвержении, нарушения половой функции (отсутствие эрекции или неполноценная эрекция).

Часто хроническому простатиту сопутствуют симптомы неврастении, вызванные перечисленными расстройствами. Бывают и острые формы простатита, которые кроме вышеперечисленных проявлений сопровождаются подъемом температуры тела

Почему развивается простатит – главные факторы

Несмотря на достаточно большое количество провокационных моментов, суть простатита заключается в возникновении застоя внутри органа на фоне нарушенного кровообращения и оттока лимфы.

Фото: freepik.com

Главные факторы развития простатита:

Переохлаждение, разовое или связанное с характером работы на открытом воздухе. Сидячий образ жизни, приводящий к нарушению в функционировании системы пищеварения. Хронические соматические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь). Очаги фокальной, перифокальной инфекции (риниты, тонзиллиты, стоматиты, гастриты). Персистирующие ЗППП (хламидиоз, трихомоноз, вирус герпеса). Венерические заболевания. Стрессы, бессонница, синдром хронической усталости. Понижение иммунитета в связи с перенесенной болезнью, оперативным вмешательством, эмоциональным напряжением. Вредные привычки, ведущие к развитию интоксикации: алкоголь, курение, крепкий кофе. Профессиональные травмы промежности: водителей автомобилей, спортсменов, работников вредных производств. Беспорядочная половая жизнь, прерванный половой акт, длительное отсутствие близости (редкие семяизвержения ведут к застою в железе).

Как мужчине себя обезопасить: 4 основных правила

Существует несколько основных правил профилактики простатита:

1. Отсутствие переохлаждения.

Даже незначительное, но системно повторяющееся переохлаждение может быть толчком к обострению предстательной железы.

2. Регулярный здоровый секс.

Защищенный секс, если партнерша не постоянная и без контрацепции в виде прерванного полового акта.

3. Физическая активность.

Это необходимо, чтобы не было застоя кровообращения в малом тазу. Причем, это не обязательно изнуряющие занятия 3 раза в неделю. Это могут быть пешие прогулки, работа на свежем воздухе, плавание или легкая 15-минутная разминка, но каждый день.

Фото: freepik.com

Почему-то многие считают, что простатит – это болезнь пожилых мужчин, однако хронический простатит наиболее часто выявляется у мужчин в возрасте 20-40 лет. В возрасте 50 и более лет развиваются другие заболевания мужских половых органов, при которых простатит является сопутствующим заболеванием.

4. Рацион питания.

Не стоит каждый день налегать на острые, жирные и соленые блюда: при системном потреблении они провоцируют воспаление в предстательной железе, что неминуемо ведет к обострению простатита. Необходимо включать в свой рацион свежие овощи и фрукты, постное мясо, нежирную рыба.

Эти полезные привычки не только будут служить профилактикой простатита, но и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Также при сбалансированном питании в организм будут поступать важные витамины и микроэлементы.

Фото: freepik.com

Но не все витамины можно получить вместе с едой. Поэтому доктора часто назначают прием витаминно-минеральных комплексов для периода реабилитации и профилактики рецидива простатита.

Самые важные нутриенты, по словам врача уролога-андролога Игоря Чернокульского, которые должны быть в рационе у мужчине:

Ликопин – питательное вещество, которое очень полезно для здоровья простаты. Пищевые источники ликопина включают помидоры, арбуз и розовый грейпфрут.

Омега 3, которой богата жирная рыба (скумбрия, треска, лосось), грецкие орехи, семена чиа, семян льна, семяна конопли.

Витамин Е благотворно влияет не только на мозг и сердце, но и на простату. Большое количество содержится в миндале, семенах тыквы, семенах подсолнечника, шпинате, капусте.

Витамин D также очень важен для мужского здоровья. Содержится в жирных сортах рыбы, сливочном масле, яйцах. Однако полностью продуктами питания невозможно покрыть суточную потребность, поэтому в осенне-зимний период для профилактики следует дополнительно принимать витамин D в добавках.

Цинк – этот микроэлемент важен не только для иммунитета, но его относят даже к тем, что повышает либидо. В качестве профилактики простатита играет большую роль. Его можно найти в морепродуктах – креветки, мидии, моллюски, устрицы, рыба. На практике у большинства украинцев питание несбалансированное, поэтому они не получают суточные дозировки.

Даже при сбалансированном питании не всегда удается получить все необходимые витамины, поэтому удобно пользоваться готовыми формами и комплексами, говорит врач уролог-андролог Игорь Чернокульский и советует витаминно-минеральный комплекс Orthomol Flavon M.

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Он производится в Германии и предназначен для здоровья предстательной железы у мужчин, в его состав входят все важные витамины и микроэлементы.

Что важно сделать, если вы обнаружили у себя один или несколько симптомов простатита?

Не запускайте заболевание и не стесняйтесь обращаться к врачу-урологу, чтобы избежать развития абсцесса предстательной железы и других серьезных последствий. Только врач может профессионально провести диагностику и поставить диагноз, поскольку помимо простатита могут быть и другие заболевания мужских половых органов, а симптомы будут похожи.

Не стоит заниматься самолечением с помощью информации из интернета или народными средствами. Помочь вам сможет только доктор!

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