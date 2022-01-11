От выпадения волос до ранних морщин – как "шалят" гормоны щитовидки и что делать

Сладости, консервированные продукты, алкоголь могут еще больше "подстегнуть" вашу щитовидную железу, если этот маленький, но важнейший орган не в порядке. Как связана щитовидка с красотой кожи, волос, массой тела и не только и зачем вам это знать – рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.
Как понять, что щитовидка не в порядке
Щитовидная железа – маленький орган размером в 4 см, расположенный в передней части шеи. Этот орган производит тиреоидные гормоны, а от них и их производных гормонов зависит работа нервной системы, сердца, сосудов, иммунитет и не только.
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Сон, поведение, настроение, а еще молодость – за это отвечает щитовидная железа. Если происходит гормональный сбой в этом органе, то организм стареет намного быстрее. Заподозрить проблемы с гормонами щитовидки можно по следующим симптомам:
- резкое выпадение волос на голове, также могут начать усиленно расти волосы на теле, причем в нежелательных местах
- проблемы в работе желудка и кишечника
- изменение тембра голоса
- ухудшение состояние кожи, резкое появление морщин
- внезапный сильный набор веса
- бессонница, раздражительность, смена настроения
- ухудшение памяти.
На женском здоровье дисфункции гормонов щитовидной могут отразиться еще сильнее, причем как избыток гормонов щитовидки (гипертиреоз), так и недостаток (гипотиреоз). Результат таких гормональных сбоем – бесплодие, нарушения менструального цикла, осложнение беременности, преждевременные роды и даже умственная отсталость у новорожденных.
Как проверить щитовидную железу в домашних условиях?
Самодиагностика и самолечение щитовидной железы может привести к ошибкам, которые еще больше ухудшат состояние. Поэтому узнать наверняка, как работает ваша щитовидная железа, помогут:
- анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, АТПО) подробности объяснит ваш эндокринолог
- УЗИ щитовидки.
Диагностика поможет специалисту понять, чем именно вызваны вышеперечисленные симптомы, врач назначит правильное лечение, а также подскажет методы профилактики заболеваний щитовидной железы.
При подозрении на проблемы с щитовидкой не стоит без консультации с эндокринологом налегать на йодированную соль или морепродукты. Йод – это "строительный материал" для гормонов железы, поэтому как его дефицит, так и переизбыток приводит к гормональным нарушениям.
Также длительное загорание на солнце или в солярии, наоборот, может стать причиной гормонального сбоя, если вас уже есть проблемы с щитовидкой. Для здоровья щитовидной железы также важно, что мы едим.
Какие полезны продукты для работы щитовидной железы?
Щитовидка "любит" здоровую пищу – рыбу, рисе, гречку, киноа и другие безглютеновые крупы, оливковое масло, ягоды темного цвета. Полезны для железы и овощи, особенно брокколи, руккола и другие листовые.
Но при проблемах с щитовидкой стоит избегать пасленовых – особенно баклажанов, картошки, перца болгарского.
Важную роль в поддержке здоровья щитовидки играет кишечник, то есть его нормальная работа. И конечно же на гормональный фон влияет наша активность, качество сна, поэтому важно спать не менее 7-8 часов и больше двигаться.
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