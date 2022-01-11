От выпадения волос до ранних морщин – как "шалят" гормоны щитовидки и что делать

Раздражительность, утомляемость, волосы и кожа стали хуже плюс внезапно появились лишние кило? Проверьте щитовидку. Как помочь щитовидной железе – в материале

Гормоны щитовидки "шалят" от выпадения волос до ранних морщин – как и что делать, подскажет эндокринолог / Фото: Коллаж: Сегодня

Сладости, консервированные продукты, алкоголь могут еще больше "подстегнуть" вашу щитовидную железу, если этот маленький, но важнейший орган не в порядке. Как связана щитовидка с красотой кожи, волос, массой тела и не только и зачем вам это знать – рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

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Как понять, что щитовидка не в порядке

Щитовидная железа – маленький орган размером в 4 см, расположенный в передней части шеи. Этот орган производит тиреоидные гормоны, а от них и их производных гормонов зависит работа нервной системы, сердца, сосудов, иммунитет и не только.

Если происходит гормональный сбой в щитовидке, то организм стареет намного быстрее / Фото: freepik.com

Сон, поведение, настроение, а еще молодость – за это отвечает щитовидная железа. Если происходит гормональный сбой в этом органе, то организм стареет намного быстрее. Заподозрить проблемы с гормонами щитовидки можно по следующим симптомам:

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резкое выпадение волос на голове, также могут начать усиленно расти волосы на теле, причем в нежелательных местах

проблемы в работе желудка и кишечника

изменение тембра голоса

ухудшение состояние кожи, резкое появление морщин

внезапный сильный набор веса

бессонница, раздражительность, смена настроения

ухудшение памяти.

Резко начавшееся выпадение волос может быть симптомом проблем с гормонами щитовидной железы / Фото: stocksnap.io

На женском здоровье дисфункции гормонов щитовидной могут отразиться еще сильнее, причем как избыток гормонов щитовидки (гипертиреоз), так и недостаток (гипотиреоз). Результат таких гормональных сбоем – бесплодие, нарушения менструального цикла, осложнение беременности, преждевременные роды и даже умственная отсталость у новорожденных.

Как проверить щитовидную железу в домашних условиях?

Самодиагностика и самолечение щитовидной железы может привести к ошибкам, которые еще больше ухудшат состояние. Поэтому узнать наверняка, как работает ваша щитовидная железа, помогут:

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анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, АТПО) подробности объяснит ваш эндокринолог УЗИ щитовидки.

Диагностика поможет специалисту понять, чем именно вызваны вышеперечисленные симптомы, врач назначит правильное лечение, а также подскажет методы профилактики заболеваний щитовидной железы.

Узнать наверняка, как работает ваша щитовидная железа, помогут УЗИ и анализ крови на гормоны / Фото: freepik.com

При подозрении на проблемы с щитовидкой не стоит без консультации с эндокринологом налегать на йодированную соль или морепродукты. Йод – это "строительный материал" для гормонов железы, поэтому как его дефицит, так и переизбыток приводит к гормональным нарушениям.

Также длительное загорание на солнце или в солярии, наоборот, может стать причиной гормонального сбоя, если вас уже есть проблемы с щитовидкой. Для здоровья щитовидной железы также важно, что мы едим.

Какие полезны продукты для работы щитовидной железы?

Щитовидка "любит" здоровую пищу – рыбу, рисе, гречку, киноа и другие безглютеновые крупы, оливковое масло, ягоды темного цвета. Полезны для железы и овощи, особенно брокколи, руккола и другие листовые.

Но при проблемах с щитовидкой стоит избегать пасленовых – особенно баклажанов, картошки, перца болгарского.

Важную роль в поддержке здоровья щитовидки играет кишечник, то есть его нормальная работа. И конечно же на гормональный фон влияет наша активность, качество сна, поэтому важно спать не менее 7-8 часов и больше двигаться.

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