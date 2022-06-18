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Осторожно, "таранка" – как избежать ботулизма и что делать при отравлении рыбой и не только

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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18 июня, 10:00
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Вяленая и копченая "домашняя" рыба и консервы чаще всего становятся причиной заражения ботулизмом. И летом риски заболеть растут, что делать – в статье
Избежать ботулизма можно, если не есть "таранку" и сомнительные консервы, а при отравлении - срочно ехать в больницу
Избежать ботулизма можно, если не есть "таранку" и сомнительные консервы, а при отравлении - срочно ехать в больницу / Фото: freepik.com

Увы, но с наступлением лета ботулизм снова "вернулся" - это пищевое отравление, которое может стоит вам или вашим близким жизни. Почему в жару больше рисков заболеть ботулизмом и как этого избежать – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Летом, когда температура на улице и в помещении стремительно растет, особенно внимательно нужно хранить и готовить пищу, особенно консервацию и вяленные продукты. Чаще всего к заражению ботулизмом приводит употребление некачественной рыбы – вяленой, соленой, копченой; консервов – мясных, грибных, в основном – домашнего производства.

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Чаще
Чаще / Фото: freepik.com

Если человек съел зараженную ботулизмом пищу, у него могут возникнуть следующие симптомы:

  • Снижение зрения, человек может не различать буквы при чтении, но хорошо видеть предметы
  • Появляется сильная сухость во рту
  • Появляется резкая слабость в мышцах
  • Кружится голова, тошнит, вплоть до рвоты,
  • Начинается запор и поражаются мышцы шеи, рук, ног – уже на стадии сильного прогрессирования болезни.

Если после употребления копченостей, вяленой рыбы или консервов появились подобные симптомы – немедленно обращайтесь за медицинской помощью! Самолечение при ботулизме недопустимо и неэффективно: в итоге развивается дыхательная недостаточность, из-за которой человек задыхается и умирает.

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Также мы писали, как спасти продукты в холодильнике, если отключили свет во время войны – 5 лайфхаков.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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