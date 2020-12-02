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Осложнения СД: последствия и как их избежать

Сахарный диабет опасен осложнениями, поэтому очень важно эффективно управлять этим заболеванием

Сахарный диабет считается наиболее распространенной неинфекционной болезнью во всем мире. От нее, в частности ее осложнений, в мире каждые восемь секунд умирает один человек. ООН даже признала СД неинфекционной эпидемией. К сожалению, количество больных с каждыми годом растет. Как прогнозирует Международная федерация диабета, заболеваемость СД до 2045 года увеличится на 51% и достигнет почти 700 млн человек. В Украине также наблюдается эта тенденция. По данным Национальной медицинской академии наук, за последние 15 лет заболеваемость СД увеличилась на 82,9%. В прошлом году количество зарегистрированных больных в Украине составляло более 1 млн 300 тыс. человек. То есть, примерно каждый 30-й украинец живет с сахарным диабетом.

К сожалению, СД дает много осложнений, если терапия, подобранная для каждого отдельного пациента, является неэффективной. Прежде всего он вызывает сердечно-сосудистые патологии, которые является причиной смерти более 60% больных СД 2-го типа. По данным НАМН Украины, наибольшей угрозой являются сосудистые осложнения, частота которых достигает 50%. Прежде всего, со стороны почек и глаз. Также распространены такие осложнения СД, как инфаркты, инсульты, развитие гангрены ног с необходимостью ампутации. Эти осложнения являются основной причиной увеличения инвалидности и смертности больных (третье место после сердечно-сосудистой патологии и онкологии).

В этом году добавилась еще одна проблема – это COVID-19. "Человек с некомпенсированным сахарным диабетом рискует иметь тяжелое течение инфекции в случае заболевания коронавирусом", – утверждает Татьяна Юзвенко, д. мед. н., профессор, старший научный сотрудник, врач-эндокринолог высшей категории, заместитель директора по науке в Украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины. Как отчитываются в НАМН Украины, среди украинцев, умерших от коронавируса, 40% болели сахарным диабетом.

Почему возникают осложнения от сахарного диабета

Главные причины – отсутствие качественного самоконтроля СД со стороны пациента, тесного взаимодействия со своим врачом-эндокринологом, нездоровое питание, низкая физическая активность, неэффективное лечение. А также, в случае инсулинотерапии, неверно выбранный вид инсулина, его доза, что является очень важным фактором на пути достижения компенсации СД и цели лечения – гликированного гемоглобина ниже 7%.

"Самоконтроль, диалог с врачом, сбалансированный рацион и физические нагрузки – все это позволяет достичь компенсации диабета, когда у пациента показатели глюкозы устойчиво находятся в пределах его целей лечения и гликированный гемоглобин для большинства пациентов меньше 7%, – объясняет Татьяна Юзвенко. – Если нет компенсации, повышенный уровень глюкозы очень негативно влияет на сосуды, нервы, человек имеет более высокий риск развития осложнений диабета. А это поражение зрения, что приводит к слепоте, поражение почек, что вызывает почечную недостаточность, ампутация конечности, инсульт или инфаркт миокарда".

Как избежать осложнений от диабета

Для профилактики развития осложнений первое, что нужно сделать, – это обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу, чтобы вместе с ним определить цель лечения, разработать четкий и понятный алгоритм лечения, шаги пациента на пути достижения компенсации СД. "Когда план лечения согласован, необходимо тщательно его придерживаться. В первую очередь в лечении сахарного диабета 2-го типа важно выполнение советов по здоровому питанию и более активное занятие физическими упражнениями. Для пациентов с избыточным весом очень важным является снижение веса, – комментирует Татьяна Юзвенко. – Если этих мер недостаточно для стабилизации уровня глюкозы в крови, требуется лечение пероральными сахароснижающими препаратами и/или инсулином. Компенсация также включает контроль липидов крови и нормализацию артериального давления".

Важной составляющей успеха эксперт считает самоконтроль. Это – самостоятельные измерения уровня глюкозы, которые показывают, идет ли все правильно или должно быть что-то изменено. Возможно, надо сделать терапию более мощной: увеличить дозу или добавить инъекцию инсулина.

Для того, чтобы избежать осложнений от коронавируса, Татьяна Юзвенко советует пациентам с СД строго соблюдать следующие правила: избегать толпы и пребывания в людных местах без крайней необходимости, защищать себя маской и перчатками. Регулярно мыть руки, лицо и носовые проходы после прогулки, проводить антисептическую обработку экрана мобильного телефона и предметов повседневного быта.

Как пациенту с СД избежать осложнений

Если цель лечения достигнута, то есть гликированный гемоглобин достигает целевых значений (обычно для большинства пациентов он не должен превышать 7%), происходит компенсация диабета. Тогда пациент с СД ведет активную социальную жизнь, живет полноценно. "Компенсация СД – это не просто хорошие показатели глюкозы. Это спокойная полноценная жизнь. Это – хорошее самочувствие. Это – низкий риск осложнений сахарного диабета. А во времена Covid 19 – это еще и большая защищенность от этого заболевания", – говорит Татьяна Юзвенко.

Узнать больше информации о том, как полноценно жить с сахарным диабетом, а также задать свой вопрос эксперту можно здесь

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