Осеннее обострение герпеса: что делать, чтобы сыпь быстрее зажила

Снижение иммунитета или переохлаждение, что бывает осенью, обостряет герпес. Можно ли избежать заражения и как правильно лечить герепс – рассказал инфекционист

При осеннем обострении герпеса, особенно частом, важно обратиться к врачу и соблюдать личную гигиену / Фото: Коллаж: Сегодня

Впервые мы заражаемся герпесом чаще всего в детстве и, самое досадное – эта инфекция полностью не излечима. Стоит ли лечить герпес, как проявляется инфекция, почему осенью особенно часто и как себя вести, если заметили герпес у себя или кого-то из близких – рассказала врач-инфекционист МС "Добробут" Станислава Рыкова.

Станислава Рыкова / Фото: пресс-служба

Действительно ли герпес есть у каждого?

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Вирус герпеса 1 типа является одним из наиболее распространенных в мире — по данным ВОЗ им инфицировано около 70% населения Земли в возрасте до 50 лет. При этом большинство инфицированных даже не знает об этом, так как заболевание может протекать бессимптомно.

Наибольшую опасность герпетическая инфекция представляет для новорожденных и людей со сниженным иммунитетом, так как она может поражать не только кожу и слизистые оболочки, а и глаза, легкие и другие внутренние органы.

А как человек заражается герпесом чаще всего?

Причиной герпетических высыпаний на губах являются вирусы простого герпеса 1 типа, реже — 2 типа. Они относятся к многочисленной группе вирусов, вызывающих такие заболевания как ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз и цитомегаловирусная инфекция.

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Особенность этих вирусов в том, что после первичного заражения они уже не покидают наш организм, а продолжают находиться в нервных узлах в неактивном состоянии. Первичное заражение вирусом простого герпеса 1 типа чаще всего происходит в детском возрасте (до 5 лет), когда антитела, полученные от матери, уже исчерпались.

Источником инфекции является человек, с которым ребенок находится в близком контакте. При этом первичная инфекция у детей проявляется по-другому — не только отдельными высыпаниями на губах, а и на слизистой оболочке ротовой полости и зева. Дальше вирусы по нервным окончаниям попадают в нервные узлы, где и находятся до следующей активации.

Почему же герпес "выскакивает" часто на лице в холодную погоду?

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Поскольку первичное заражение происходит при контакте с кожей вокруг рта и со слизистыми оболочками этой области, вирус мигрирует в нервные узлы по соседству. Например тройничный узел, отвечающий за чувствительность всего лица. Поэтому герпетические высыпания могут возникать не только на губах, а и на любой части лица.

Осенью и зимой герпес появляется чаще из-за переохлаждения и снижения иммунитета / Фото: Pinterest

Часто инфекция активируется из-за снижения иммунитета, вызванного переохлаждением или избыточным пребыванием на солнце, травмой, стрессом, переутомлением. Именно поэтому в осенне-зимний период герпетические высыпания встречаются значительно чаще.

Можно ли полностью вылечить герпес?

Полностью излечиться от вируса герпеса невозможно, однако правильная терапия поможет снизить частоту и интенсивность рецидивов и уменьшить его распространение. При появлении высыпаний нужно обратиться к семейному врачу или терапевту для обследования.

Для лечения герпеса используют противовирусные препараты местного действия / Фото: Depositphotos

И выявления причины, которая стала пусковым механизмом для активации вируса. Для лечения герпеса как правило используют противовирусные препараты местного действия, или, в случае обширного поражения, требуется применение противовирусных средств воздействующих на весь организм.

Как себя вести, если "вылез" герепс

Профилактика герпесвирусной инфекции прежде всего состоит в снижении риска заражения. Поэтому предметы личной гигиены, такие как полотенце для лица, косметика, столовые приборы, чашка должны быть индивидуальными.

При наличии герпетических высыпаний, после их обработки нужно мыть руки с мылом, избегать контакта с глазами и другими участками кожи — иначе инфекция может распространиться на другие участки. Ну и, конечно же, избегайте близких контактов с человеком, у которого явные признаки герпетических высыпаний.

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