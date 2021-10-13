Опасен ли Йота-вирус – рассказал доктор Комаровский

Разные варианты коронавируса вызывают у людей страхи и тревогу. Как уберечься от Йота-вируса? Опасен ли он? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, о чем действительно нужно беспокоиться.
Какой штамм COVID-19 опаснее – Йота или Дельта?
Йота-вирус был обнаружен в ноябре 2020 года. Но все страхи по поводу него улетучились, когда появился вариант Дельта.
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По словам Евгения Комаровского, мы должны понимать, что если убегаем от стаи собак, то с максимальной вероятностью нас догонит не та собака, которая страшнее и больше, а та, которая быстрее бегает.
- Вот с коронавирусом та же самая аналогия, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського. – С возможной вероятностью вы встретитесь и заразитесь тем вариантом коронавируса, который легче передается от человека к человеку.
Кандидат медицинских наук объяснил, что после появления Дельты уже стала не столь актуальной Йота. Дельта все больше распространяется, а Йота уходит в небытие.
Что говорят по поводу опасности этих вирусов в в мире?
Однако Евгений Комаровский обратил внимание на то, как мы должны относиться к цифрам. Например, заболело 1000 человек, умер 1 человек. А в другом месте заболело 1000 человек, умерло 2 человека. Это говорит о том, что вирус убивает в два раза больше людей?
- ВОЗ не рассматривает Йоту как тот вариант коронавируса, который надо начинать бояться, – сказал Евгений Комаровский. – Постарайтесь принять меры против Дельты.
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