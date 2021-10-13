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Опасен ли Йота-вирус – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
13 октября, 07:30
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После появления Дельты уже стал не столь актуален штамм Йота, чего еще стоит бояться – доктор Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною"
Штамм Дельта опаснее штамма Йота, Евгений Комаровский советует думать о первом
Штамм Дельта опаснее штамма Йота, Евгений Комаровский советует думать о первом / Фото: Коллаж: Сегодня

Разные варианты коронавируса вызывают у людей страхи и тревогу. Как уберечься от Йота-вируса? Опасен ли он? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, о чем действительно нужно беспокоиться.

Какой штамм COVID-19 опаснее – Йота или Дельта?

Йота-вирус был обнаружен в ноябре 2020 года. Но все страхи по поводу него улетучились, когда появился вариант Дельта.

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По словам Евгения Комаровского, мы должны понимать, что если убегаем от стаи собак, то с максимальной вероятностью нас догонит не та собака, которая страшнее и больше, а та, которая быстрее бегает.

- Вот с коронавирусом та же самая аналогия, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського. – С возможной вероятностью вы встретитесь и заразитесь тем вариантом коронавируса, который легче передается от человека к человеку.

Кандидат медицинских наук объяснил, что после появления Дельты уже стала не столь актуальной Йота. Дельта все больше распространяется, а Йота уходит в небытие.

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Что говорят по поводу опасности этих вирусов в в мире?

Однако Евгений Комаровский обратил внимание на то, как мы должны относиться к цифрам. Например, заболело 1000 человек, умер 1 человек. А в другом месте заболело 1000 человек, умерло 2 человека. Это говорит о том, что вирус убивает в два раза больше людей?

- ВОЗ не рассматривает Йоту как тот вариант коронавируса, который надо начинать бояться, – сказал Евгений Комаровский. – Постарайтесь принять меры против Дельты.

Все вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ране мы писали, спасут ли перегородки между учителем и учениками от COVID-19.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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