Омега-3, витамины и антиоксиданты – чем еще полезна селедка и сколько ее есть

Сельдь, даже соленая – отличный и доступный продукт, чтобы получить аминокислоты, йод, селен, полезные жиры. Зачем еще есть селедку – в материале

Cеледка полезна для здоровья и содержит много Омега-3, витаминов и антиоксидантов / Фото: freepik.com

Селедка – рыба жирная, очень богатая жирными здоровыми аминокислотами, которые очень нужны нам, особенно в стрессовых ситуациях и для поддержания иммунитета. А в условиях военного положения и войны с Россией все мы нуждаемся в продуктах, которые помогут нашей нервной системе, поддержат иммунитет и здоровье в целом.

Почему селедка – отличный нутриент и сколько ее можно есть с пользой для здоровья, рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

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Диетолог Светлана Фус / Фото: пресс-служба СТБ

Правда ли, что селедка богата Омега-3 кислотами?

Сельдь – просто кладезь жирных полиненасыщенных жирных кислот, в основном это Омега-3. Эти аминокислоты нам необходимы, самим организмом они не вырабатываются. А при дефиците Омега-3 возникает ряд серьезных проблем со здоровьем.

Так, омега-кислоты DHA входят в структуру нашего мозга и глазной сетчатки, при их дефиците могут начаться проблемы со зрением. Также DHA важны для беременных, недаром в препараты для поддержания здоровья при беременности входят именно эти аминокислоты. Они влияют на интеллект будущего ребенка, социальные навыки и снижают риски задержки развития.

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При суточной потребности Омега-3 от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2,4 г. / Фото: instagram.com/chefcook_rastabuddha/

Также Омега-3 помогают поддержать здоровье сердца и сосудов, в частности – повышают уровень хорошего холестерина, снижают воспалительные процессы, поддерживают эластичность сосудов. А еще регулярное употребление Омега-3 помогает предотвратить депрессию, улучшает состояние кожи и ее эластичность. При суточной потребности Омега-3 от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2,4 г.

Какие еще полезные свойства сельди?

Помимо аминокислот, селедка содержит йод, а он необходимы для здоровья нашей щитовидной железы. И в сельди йода довольно много, около 37 мкг, при минимальной суточной потребности – 50 мкг. То есть100 грамм селедки обеспечивает половину суточной нормы йода.

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В селедке есть все полезные элементы, ее обязательно стоит включать в рацион для поддержания здоровья / Фото: Depositphotos

Богата сельдь и мощными антиоксидантами: витамином Е и селеном. Оба эти питательных вещества важны для иммунной системы, они помогают бороться с окислительным стрессом. Вывод – в этой рыбе есть все то, ради чего ее обязательно стоит включать в рацион: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры.

Также насытиться и согреться одновременно поможет горячий суп, читайте "Как быстро приготовить полезный суп, который согреет и придаст сил".

А как питаться пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов, ранее советами поделился кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.