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Охладит и успокоит – рецепт летнего полезного лимонада с мятой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 июля, 17:00
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Мята – еще один суперфуд, в ее листьях содержится множество витаминов и минеральных элементов. В жару можно приготовить полезный лимонад с мятой, лимоном и огурцом
Рецепт летнего полезного лимонада, который охладит и успокоит - с мятой, лимоном и без алкоголя
Рецепт летнего полезного лимонада, который охладит и успокоит - с мятой, лимоном и без алкоголя / Фото: freepik.com

Существует более 100 сортов мяты, но самым распространенным является перечная. Ее лечебные свойства хорошо известны, поэтому мята широко применяется в народной медицине, в том числе – тибетской. Чем полезно это растение и как употреблять мяту с пользой и удовольствием летом – рассказала доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Елена Беляева
Елена Беляева / Фото: пресс-служба

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Мята успокаивающее действует на центральную нервную систему. А также улучшает психоэмоциональное состояние, что сейчас особенно важно для всех нас. Уменьшает мята и воспалительные процессы, что позволяет использовать ее в лечении множества заболеваний в качестве эффективного вспомогательного средства.

Мята улучшает психоэмоциональное состояние, что сейчас особенно важно для всех нас
Мята улучшает психоэмоциональное состояние, что сейчас особенно важно для всех нас / Фото: Pixabay

В составе мяты – витамины В, С, А, E, D; эфирные масла; каротин; фитонциды; минеральные элементы – цинк, железо, магний, фосфор, калий, марганец, кальций и натрий. Тибетская медицина приветствует добавление мяты в свой рацион в летнее время, но не рекомендуется употреблять мяту утором и натощак.

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Лимон, пучок мяты, пару литров воды и немного меда – рецепт полезного летнего лимонада
Лимон, пучок мяты, пару литров воды и немного меда – рецепт полезного летнего лимонада / Фото: istockphoto.com

Поскольку это будет угнетать пищеварение. Использовать мяту лучше в течение дня, например, приготовить лимонад с мятой. Для этого вам понадобится:

  • пучок листьев мяты (листья нужно хорошенько промыть, чтобы не осталось земли или песка,
  • лимон или лайм
  • вода (лучше брать охлажденную кипяченую воду).

На 1 литр воды возьмите несколько нарезанных слайсами долек половины лимона или лайма и горсть мяты. Всю эту смесь следует немного размять в кувшине деревянной ложкой. Для большего количество мятного лимонада возьмите целый лимон, больше листьев мяты и 2-3 литра воды.

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Если хотите полностью полезный лимонад, то не стоит добавлять сахар. Лучше добавить в лимонад сладкий апельсин или немного меда. Но если очень хочется сладкого, то полностью здоровому человеку или "людям огня", то есть при быстром метаболизме и хорошем пищеварении можно в жаркую погоду добавить немного белого сахара.

Если хотите приготовить полностью полезный лимонад, то не стоит добавлять сахар
Если хотите приготовить полностью полезный лимонад, то не стоит добавлять сахар / Фото: freepik.com

Если вы не любите лимон или вам не рекомендован этот цитрус, тогда можно приготовить прохладный напиток только из мяты и огурца. Или использовать все: мяту, лимон, огурец и апельсин, дело вкуса!

Также мы писали, как приготовить полезные маринованные огурцы – рецепт от Евгения Клопотенко.

А еще читайте, как пить воду летом и в жару правильно – 5 полезных советов врача.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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