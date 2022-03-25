Обстрел фосфорными бомбами – 5 шагов, как оказать помощь правильно

При обстреле фосфорными бомбами нельзя обрабатывать раны перекисью водорода или другим антисептиком, прикладывать вату. Почему нельзя трогать раны руками, как оказать помощь правильно при фосфорной бомбардировке и почему важно иметь под рукой воду и соду в случае такой атаки – советами поделился телеграмм-канал Ukraine NOW.
Российские оккупанты стали обстреливать мирное население фосфорными бомбами, а белый фосфор опасен тем, что при контакте его с кожей возникают глубочайшие ожоги. Если быстро и правильно не оказать помощь, то могут пострадать костные ткани и даже костный мозг. Поэтому при фосфорном обстреле нужно действовать следующим образом:
- не трогать руками фосфорсодержащих частиц, которые попали на кожу или осели на одежде
- полейте водой кожу или одежду, те места, на которые "приземлился" фосфор – смачивать кожу и вещи водой нужно как можно обильнее
- затем аккуратно снимите одежду, но как можно осторожнее, лучше делать это непосредственно в воде или обильно поливая водой пораженные участки
- после нужно приготовить содовый раствор и им обработать рану.
- только после этого можно наложить влажную повязку, которую следует тоже периодически смачивать содовым раствором.
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Если человек, получивший фосфорные ожоги, в сознании, помогите ему принять любые обезболивающие средства и успокоительное. Важно! При горении фосфор выделяет ядовитые пары, поэтому дайте пострадавшему любой сорбент, чтобы помочь организму вывести токсичные вещества
Пейте обязательно как можно больше воды, молоко и любую щелочную негазированную воду. Чего нельзя делать при попадании фосфора на кожу
- прикладывать к ранам ватные диски или вату
- обрабатывать перекисью водорода и другими антисептиками.
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