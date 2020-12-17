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Нужно знать меру: диетолог пояснила, сколько можно съесть мандарин за раз

Сегодня, 11:39

Цитрусовые полезны, ведь они содержат масла, которые способны убивать бактерии и вирусы

Новогодние праздники ассоциируются с запахом мандаринов. И если их в магазинах больше, значит Новый год ближе. Но мало кто знает, что употреблять цитрусовые надо умеренно, потому что вместо пользы можно себе навредить. Как правильно употреблять мандарины, рассказала корреспонденту "Сегодня" Эльвине Сеитбуллаевой врач-диетолог Инна Бутько.

Сюжет Эльвины Сеитбуллаевой, Анушавана Фаградяна, Романа Гребельника и Руслана Кузьгова
Видео: Сегодня

Как правильно употреблять цитрусовые: советы диетолога

Цитрусовые полезны, ведь они содержат масла, которые способны убивать бактерии и вирусы.

По словам врача-диетолога Инны Бутько, они содержат хорошее количество витамина С и калий – элемент, который помогает оставаться здоровой сердечно-сосудистой системе, выводит лишнюю жидкость. Также он помогает нашей соединительной ткани, помогает коже быть прочной, уменьшает морщины и делает прочными наши суставы.

Мандарины
Мандарины
Фото: Unsplash

Но диетологи советуют не увлекаться мандаринами и съедать не более 300 граммов в день, а детям – максимум 200.

Не рекомендуется употреблять цитрусовые натощак. Лучше лакомиться ими утром и до пяти вечера.

Сезон мандарин и хурмы в разгаре: как правильно выбирать фрукты

Сейчас самое время для сезона мандарин и хурмы. Мы разобрались, как их правильно выбирать, чтобы они были максимально вкусными.

Шарон, к примеру, терпким никогда не будет, а вот хурма – немного терпкая. На прилавках можно найти крупные и мелкие, с толстой и тонкой кожурой, с косточками и без.

Чем полезна хурма
Чем полезна хурма
Фото: Pexels

По словам продавщицы Людмилы Скорняк, все они сладкие и полезные для щитовидки и для повышения гемоглобина.

А вот продавщица Марьяма Магерамова рассказала про то, как выбрать мандарины: к примеру, измир хорошо чистится, без косточки, сладкий. Испанские мандарины тоже не плохо чистятся, с кислинкой, но более ароматные.

Различаются мандарины не только по вкусу, но и по цене: от 30 гривен и до 100.

Как выращивают цитрусовые в Украине: секреты селекционера

Александр Патий – цитрусовый магнат. Он пригласил съемочную группу "Сегодня" в теплицы-термосы, где температура держится на уровне 15 градусов. На первой ветке кумквата, на второй лимон, на третий мандарины, дальше апельсин – 5 растений на одном дереве.

Хозяин с гордостью показал и самый большой мандарин в мире. Вывел его вместе с учеными 10 лет назад. Он скрестил мандарин с апельсином, поэтому и размеры впечатляющие. Вес самого большого мандарина в мире достигает 500 граммов.

У селекционера сеть несколько десятков деревьев, которые он скрещивает годами. За каждым ухаживает как за ребенком – моет листья, подстригает и поливает раза в месяц. Цветут цитрусовые в начале марта, наливаются солнцем летом, а плоды дают сейчас, говорит Патий.

Мандарины богаты аскорбиновой кислотой
Мандарины богаты аскорбиновой кислотой
Фото: Unsplash

Высотой деревья достигают трех метров, а урожая может быть до двух десятков килограммов. По словам селекционера, если выращивать цитрусовые в домашних условиях, то у них будет больше витамина С.

Кроме того, Патий говорит, что использует только перегной, биогумус и никакие химические удобрения не использует, поэтому это экологически чистый продукт.

Ранее мы выяснили, как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры.

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Источник: Сегодня
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