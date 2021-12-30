Новогодние травмы от петард – как пользоваться пиротехникой и что делать при ожоге

Ожоги от петард и фейерверков – частые травмы в новогоднюю ночь. Напомните себе и детям, как пользоваться пиротехникой, избежать травм, и умейте оказать первую помощь

При ожоге от петарды и травмах от другой новогодней пиротехники при необходимости - езжайте в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Петарды, бенгальские огни, фейерверки и другая пиротехника в Новый год приносит не только радость, но и травмы. Чаще всего дети и взрослые получают ожоги и скорее спешат намазать поврежденную кожу маслом или приложить снег, чего категорически делать нельзя! Как избежать травм от пиротехники и что делать, если неприятность все же произошла, – разбираемся с экспертами.

Вспомните, как пользоваться пиротехникой правильно

Увы, довольно часто пиротехника взрывается в руках или сразу не взрывается, и тогда человек наклоняется к петарде посмотреть, в чем же дело. Не делайте так – вы рискуете повредить глаза. Также горящие элементы могут попасть на кожу, вызывая ожоги – как легкие, так и довольно тяжелые, особенно если "начинка" от фейерверка попала на обнаженную кожу и вообще под одежду.

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Поэтому пиротехнику приобретайте только в специальных магазинах, четко следуйте инструкции и не позволяйте детям самим взрывать петарды и пускать салюты. И не зажигайте любую пиротехнику в помещениях, а бенгальские огни малышам младше 8 лет вообще не стоит давать в руки.

Ожог можно получить от прогоревшего бенгальского огня, поэтому детям младше 8-ми лет их вообще не стоит давать в руки / Фото: freepik.com

Ожог можно получить от прогоревшего бенгальского огня, от пламени горящих свечей, загоревшейся елочной гирлянды. Центр общественного здоровья Минздрава советует не украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, а само дерево размещать подальше от отопительных приборов и не допускать присутствия очагов открытого огня рядом с ним.

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Если гирлянда потухла, не пытайтесь ее починить в полумраке, включите свет, иначе рискуете получить удар электротоком.

Что делать при ожоге от петард и другой пиротехники?

Ожоги первой степени (покраснение, небольшой отек) можно лечить в домашних условиях, но все равно лучше показать врачу. Если ожог более обширный, боль сильная, на коже появились пузыри (вторая степень) – необходима медицинская помощь.

Если гирлянда потухла, то не пытайтесь ее починить в полумраке / Фото: unsplash.com

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При небольшом ожоге сначала охлаждаем поврежденное место под проточной водой 15-20 минут, затем готовим холодные примочки. То есть раствор для примочек должен быть охлажден в холодильнике.

Как отмечает врач-дерматовенеролог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов, несмотря на кажущуюся примитивность такого метода, примочки – лучшее средство, которое дает буквально моментальное облегчение.

Роман Артюхов / Фото: пресс-служба

Что нужно для примочки:

Раствор 1%-й борной кислоты – его легко готовить из порошка борной кислоты, который продается в аптеках без рецепта. Или берем черный чай обычной крепости (без добавок). Вам понадобится 1-1,5 литра такого раствора, который обязательно должен быть холодным.

Бинт, марля или кусок простыни: марлю или бинт нужно сложить минимум в 2 слоя, а лучше – в 4, простыню – в 2 слоя.

Примочки ставим на обожженную зону: простынь, бинт или марлю складываем в квадрат или прямоугольник по размеру ожога, смачиваем в растворе и прикладываем к поврежденному месту. Перед тем как наложить примочку на кожу, обязательно тщательно отжимаем.

По мере нагревания влажной ткани ее снова смачивают в холодном растворе, отжимают и возвращают на место ожога. Менять ткань нужно примерно каждые 10-15 минут. После место ожога следует закрыть стерильной противоожоговой салфеткой или просто наложить чистую повязку.

Можно ли мазать ожоги маслом или кремом?

Нет, используйте лучше средства на водной основе, жирные компоненты создадут на месте ожога пленку, которая еще больше способствует болезненности и усиливает степень ожога. Если боль сильно беспокоит, следует принять анальгетик. Противоожоговые жирные или маслянистые средства можно применять лишь на 2-3 день после получения травмы.

При небольшом ожоге сначала охлаждаем поврежденное место под проточной водой, затем готовим холодные примочки / Фото: freepik.com

В случае сильных ожогов третьей и четвертой степени, сильных травм, когда человека контузило – вызывайте скорую немедленно! Если случилось несчастье и оторвало палец и т. д., то важно успокоить пострадавшего, дать обезболивающее, оторванную часть тела кладут в емкость со льдом. Рану накрывают стерильной повязкой, подойдет чистая ткань. Пока едет скорая, поддерживайте пострадавшего и не давайте ему потерять сознание.

Чего нельзя делать при ожогах?

Нельзя обрабатывать ожоги спиртом, алкоголем, то есть любым средством, которое содержит спирт. Так кожа пересушится еще сильнее, заживление затянется, не говоря уже об усилении боли.

Не прикладывайте к местам ожога лед и тем более не натирайте снегом! Охлаждение льдом еще больше травмирует кожу, приводит к отмиранию клеток эпителия. В итоге придется лечить ожог очень долго, да еще заработаете шрамы.

Главное при травме глаза – не лезть в него руками, не тереть, не промывать / Фото: freepik.com

Не мойте обожженную кожу мылом или другим средством, не трите руками или мочалками – так вы рискуете занести инфекцию и усилить воспалительный процесс.

Не прокалывайте и не срезайте волдыри, так занести инфекцию в рану еще легче.

А если пострадали глаза от дыма или пробки шампанского?

Травма глаза, в который попадает пробка от открываемого шампанского, увы, не редкость. Поэтому не направляйте бутылку на людей и не подставляйте лицо, если открываете праздничный напиток. При сильном ударе пробкой в глаз можно травмировать хрусталик, получить отслоение сетчатки и в итоге потерять зрение.

Травма глаза, в который попадает пробка от открываемого шампанского – увы не редкость / Фото: freepik.com

Часто в новогодние праздники глаза страдают от окалин бенгальских огней или дыма от петард. Главное при травме глаза – не лезть в него руками, не тереть, не промывать. Прикройте поврежденный глаз чистой тканью и немедленно отправляйтесь в травмпункт!

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