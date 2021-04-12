Не винить себя и делать то, что перед носом: советы, как пережить локдаун и не сойти с ума
Пережить самоизоляцию помогут простые и казалось бы, совсем не продуктивные дела
Бессонница, апатия, ссоры с родными, психосоматические обострения разных болезней – вот далеко не полный список последствий вызванной карантином изоляции. Мы застыли в ожидании, вернется ли столица в конце недели в привычный режим или нас ожидает новая "порция" локдауна. Как справиться с тревожностью и не впасть в депрессию, не винить себя за слабость, а научиться жить в режиме самоизоляции с минимальными потерями для здоровья – рассказала практический психолог, консультант, психотерапевт Марина Диденко.
Работа из дома под постоянный плач детей, невозможность "выпустить пар" в кафе, добраться погулять в любимый парк не за все деньги мира для многих стали серьезным испытанием. Самоизоляция и локдаун негативно влияют на эмоциональное и психологическое здоровье – это доказанный факт. В какой именно степени – зависит от самого человека, но исследования подтверждают, что режим изоляции вызывает эмоциональную нестабильности, тревожность растет даже у самых стойких, появляется бессонница. На фоне постоянного эмоционального напряжения возникают психосоматические расстройства. То есть психологические факторы приводят к проблемам с телом и внутренними органами.
В нашей жизни постоянно возникают стрессовые ситуации, но последствия от кратковременного и длительного стресса для организма очень разнятся. Кратковременный стресс может быть даже в плюс, например, толкает вас на достижение спортивных или карьерных целей. Длящийся более года карантин, затянувшаяся самоизоляция и полный локдаун – это длительный стресс для нас. В итоге организм изнашивается, работоспособность падает и жизнь резко ухудшается, не говоря уже о здоровье. Опускаются руки, человек хандрит, впадает в апатию, и здесь важно не допустить развития депрессии. Если каждое утро вы, хоть и "со скрипом" находите силы на самые минимальные активности – те же домашние дела, то помощь конечно нужна, но вы более-менее справляетесь.
Но если появляются навязчивые мысли и действия, например, вы каждый день занимаетесь уборкой, хотя квартира уже блестит, то это может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства. Или состояние тревожности постоянное, хочется плакать (и плачете), нарушился сон, заснуть получается с трудом, а туром нет желания вставать, появляются суицидальные мысли – то обратитесь за помощью к специалисту, это не стыдно.
Да, человек мог относительно легко пережить первый локдаун или вынужденную самоизоляцию, второй, а на третий раз ресурс уже исчерпан. Особенно сложно приходится людям с изначально низкой мотивацией, с нестабильной психикой, тем, кто живет один. Даже самых стойких подрывают постоянные неурядицы, проблемы на работе, невозможность что-то планировать: почва выбита из-под ног, контролировать ситуацию невозможно, прогноз – непонятен.
Плюс многие переболели ковидом и сейчас болеют, а постковидный синдром занимает до нескольких месяцев. И в это время человек испытывает депрессивные состояния, болезнь подрывает физическое и ментальное здоровье. У таких людей больше рисков впасть в апатию, на них обрушивается весь спектр негативных эмоций.
Как же не винить себя за то, что не справляешься, пока другие обучаются онлайн или смогли начать бизнес?
Винить себя, упрекать, давать себе команды в стиле "соберись, тряпка" – это худшее, что мы можем сделать. Такой подход совершено непродуктивен и не придаст вам энергии и сил. Изменить ситуацию мы не в силах, поэтому нужно учиться менять свое отношение к ней, адаптироваться к новой реальности. Тот, кто научится адаптироваться быстрее, но в своем режиме, и в дальнейшем будет успешнее справляться.
Не "съедайте" себя за прокрастинацию, нежелание ничего делать и то, что вы не справляетесь. У каждого человека разная нервная система и разная реакция на стресс. Кто-то начинает активничать и на адреналине сворачивает горы. Кто-то наоборот "впадает в спячку" образом копит энергию и ресурс. Если трудно активничать, то копите энергию, это нормально. Особенно сложно на самоизоляции с детьми, семьей, ресурсы расходуются очень быстро и никакой энергии на самообучение, онлайн-тренинги и прочие призывы проводить локдаун с пользой и прочее не хватит. Если и до самоизоляции новое обучение или смена деятельности не были первостепенными планами, то значит и сейчас это не вопрос номер один.
Как бы для вас это абсурдно не звучало, но полезно концентрироваться на тех моментах, которые вы можете контролировать. Делайте то, что "перед носом": заметили, что пора помыть чайник – помойте, обычные бытовые дела. Вы можете выбирать, во сколько ложиться спать, когда просыпаться, планировать время работы дома, за компьютером, поход в магазин. Да, создать график и режим простых домашних дел и следовать ему. Такой режим последовательных действий помогает снижать свой уровень тревожности и эмоциональное напряжение.
Да, структуризация ваших заданий и в конце дня – анализ того, что выполнили. Это положительно повлияет на ваше эмоциональное состояние. Нашему мозгу полезно составлять списки, ставить галочки об их исполнении, так нам легче будет себя похвалить. А еще "держаться на плаву" помогут следующие советы:
- Придумайте для себя определенные ритуалы: кофе утром на балконе, несмотря на облака. Когда мы видим что-то сверху, например, смотрим на небо у нас поднимается настроение и мы чувствуем себя более радостно. Это бесплатные "поставщики" для хорошего настроения.
- Общайтесь с родными и близкими по телефону или видеосвязи в любом мессенджере, это поможет не чувствовать социальной изоляции, вы только физически не будете близко.
- Читайте книги, это снижает тревогу, улучшает сон развивает мозг.
- Сделайте то, что давно планировали, но никогда не хватало времени: разберите папки с файлами на компьютере, переберите фото, сделайте фото альбом, переберите вещи в шкафу, структурируйте, освободите пространство для нового. Любые изменения в нашем пространстве запускают поток изменений в жизни, и тогда после самоизоляции вы будете готовы к чему-то новому.
- И напоследок, если вы болеете и не в силах вообще что-то делать, то просто отдыхаете. Основная ваша задача спать, пить чай и отдыхать, такие перезагрузки тоже нужны нашему организму.
Представьте себе компьютер, который перегрелся, если вы будете продолжать запускать в нем и дальше программы, то он не выдержит. А если дадите ему отдохнуть, то через некоторое время он снова начнет полноценно работать. Поэтому позвольте себе быть не продуктивными.
Чтобы легче пережить карантин, не забывайте радовать себя и родных приятными эмоциями – смотрите в нашем календаре идеи подарков на главные праздники апреля.
Напомним, что ранее мы писали о том, как справиться с прокрастинацией и перестать откладывать дела.
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