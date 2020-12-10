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Не COVID-19 единым. Как отличить грипп от простуды и правильно их лечить

Сегодня, 16:55

В Украине сейчас есть 4 штамма гриппа

Пока мы все боимся COVID-19, никуда не делись сезонные ОРВИ и грипп. Чем они опасны, как их различить о лечить, расспросила у эпидемиолога Галины Марищен и семейного врача Михаила Соколовского, ведущая Юлия Галушка в рамках утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

По словам эпидемиолога, сейчас в Украине есть 4 штамма гриппа. Они проявляются по разному, но все же в зоне риска больше всего дети, беременные женщины, пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. Защититься от гриппа, говорит врач, можно с помощью прививки.

Как отличить грипп от простуды

Как отличить грипп от ОРВИ
Как отличить грипп от ОРВИ
Фото: скриншот

По словам семейного врача, в период вирусного заболевания самое важное и необходимое – теплое питье. Это может быть просто чай, можно с лимоном, имбирем или сахаром. А вот водка с перцем или перец чилли – народные рецепты, лучше исключить из своего рациона, ведь это не принесет пользы. Как впрочем и в ситуации с чесноком и луком.

Подробнее смотрите в сюжете:

Чим небезпечний грип, як розрізнити грип і застуду: поради лікаря

Ранее врачи назвали главные симптомы COVID-19 и рассказали о мутации вируса.

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здоровье грипп простуда
Источник: Сегодня
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