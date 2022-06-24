Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Не бойтесь фруктозы – ТОП-5 фруктов и ягод июля для вашего рациона

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В середине лета созревает все больше сезонных фруктов и ягод, но из-за фруктозы некоторые бояться кушать сливы, персики и даже крыжовник. Что делать – в статье
Вишня, крыжовник, слива, малина и персики - ТОП-5 фруктов и ягод июля для вашего рациона, в них мало фруктозы
Вишня, крыжовник, слива, малина и персики - ТОП-5 фруктов и ягод июля для вашего рациона, в них мало фруктозы / Фото: istockphoto.com

Сезонные фрукты и ягоды июля стоит обязательно включать в рацион: в них масса полезных витаминов, минералов, клетчатка. Какие фрукты и ягоды июля полезны и содержат мало сахара – разбираемся с экспертами.

Фрукты и ягоды, безусловно должны быть в рационе человека: норма, как отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ – это 400-500 грамм в сутки для взрослого человека – оптимальный вариант.

Реклама

Любые фрукты и ягоды употреблять стоит умеренно и лучше – в 1-й половине дня
Любые фрукты и ягоды употреблять стоит умеренно и лучше – в 1-й половине дня / Фото: istockphoto.com

Но не стоит съедать их сразу, разделите прием фруктов или ягод от 3-х до 5-ти порций. Вообще любые фрукты употреблять стоит умеренно и лучше – в 1-й половине дня. В июле в свой рацион особенно стоит включить:

  1. Вишни и черешни – эти ягоды богаты каротином и провитамином А, микро- и макроэлементами, также в ягодах содержится много витамина С (аскорбиновая кислота);
  2. Малина – эта целебная ягодв богата , пектинами, железом и антоцианами.
  3. Крыжовник – много витаминов РР, С, В1, а также калий, магний, каротин, медь, рутин, кальций. Кроме того, в этой ягоде много дубильных веществ.
  4. Сливы – содержат витамины группы В, витамины А, С, В и РР, а также калий, магний, марганец и медь – лучший набор для здоровья сердца.
  5. Персики – в них много калия, железа, фосфора, магния, фтора, витаминов А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантов, пектинов и органических кислот.

И конечно же все ягоды и фрукты – это клетчатка, без которой наша пищеварительная система не будет полноценно работать. По поводу обилия в ягодах и фруктах сахаров – эти 5 плодов содержат намного меньше фруктозы, в отличие, например, от винограда.

Реклама

Вообще, как отмечает Олеся Добрянская, конечно же во всех ягодах и фруктах есть природный сахар. Но согласно данным Nutrition & Metabolism употребление до 50 граммов фруктозы в день является безопасным для здоровья. Это ориентировочно как раз 300-400 граммов фруктов/ягод.

Употребление до 50 граммов фруктозы в день, а это 300-400 грамм фруктов, является безопасным для здоровья
Употребление до 50 граммов фруктозы в день, а это 300-400 грамм фруктов, является безопасным для здоровья / Фото: Depositphotos

К тому же и фруктоза во фруктах совсем не та, которая продается в виде порошка или добавляется в соки и кондитерку. Фруктоза из фруктов усваивается иначе, чем та, что находится в граноле, выпечке, напитках или меде.

Реклама

Если вы следите за фигурой, то фрукты и ягоды лучше употреблять в качестве десерта в умеренных количествах. Или смотрите по своим показаниям – поставленным целям (похудение, поддержание веса, сопутствующие патологи и т.д.).

Также мы писали про сахар во фруктах – как не поправиться от бананов или ягод.

А еще узнайте, чем полезна черешня – 8 важных для здоровья веществ в этой ягоде.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять