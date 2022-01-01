"Музыкальная платформа": Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья

Пить только один алкогольный напиток и не мешать спиртное – и на утро будете "огурцом",такой совет дал Народный артист Украины Павел Зибров

Павел Зибров поделился проверенным лайфхаком от похмелья / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный артист Украины, звезда гипершоу "МАСКА" Павел Зибров в новогоднюю ночь в эфире канала "Украина" подарил зрителям яркое и зажигательное выступление. За кулисами концерта-награждения лучших хитов года "Музыкальная платформа" певец поделился действенными советами, как избавиться от похмелья после веселых гуляний.

На концерте "Музыкальная платформа" популярный артист Павел Зибров вместе с Glova & ManIn зажег с хитом "Є BASS". Певец признается: несмотря на традиционное празднование Нового года для артистов на сцене, семейные посиделки никто не отменял. А чем в их семье привыкли угощаться?

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Мені здається, у нас все традиційно: Олів’є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого городу, має бути ікра червона і чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З’їмо, не з’їмо, але все має бути! – комментирует Павел Зибров за кулисами концерта "Музыкальная платформа".

Кроме того, артист рассказал, какая простая штука постоянно спасает его от похмелья.

Начал пить водку – пей ее. Не следует мешат – действительно действенный, проверенный способ от Павла Зиброва / Фото: пресс-служба

Треба пити одну річ! Почав пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це дійсно дієвий, перевірений спосіб, – отметил артист в интервью канала "Украина".

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажигали: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитела", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

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Масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" прошел в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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