Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Можно ли спланировать пол ребенка с помощью гаджетов – ответ репродуктолога

Сегодня, 15:45

Доктора и ученые утверждают, что заранее спланировать пол ребенка пока невозможно. Но есть несколько действенных методов для планирования беременности

Как правильно планировать беременность
Как правильно планировать беременность
Фото: Unsplash

Большинство украинцев уже не представляют свою жизнь без гаджетов и полезных приложений. В телефонах женщин есть календари, которые подсказывают удачные дни для беременности. А в интернете есть сотни методов, чтобы спланировать пол ребенка. Репродуктолог Александр Дарий и заведующий женской консультации Сергей Бакшеев в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, что из этого правда, а что миф, и возможно ли спланировать пол ребенка.

Можно ли спланировать пол ребенка с помощью технологий

Миллионы женщин во всем мире мечтают стать мамами. И пока кто-то живет надеждой и возлагается на высшие силы, есть те, кто даже пол ребенка хочет спланировать заранее. Однако специалисты уверяют – пока технологий, которые позволили бы спланировать пол ребенка, не существует, иначе они были бы маркетинговыми, но никак не в свободном доступе.

Читайте также:
Нужны ли беременным добавки или достаточно правильно питаться?

Как правильно планировать беременность

Итак, заранее спланировать пол ребенка невозможно. Но есть несколько действенных методов для планирования беременности.

"Имеют значение анатомические особенности строения женского организма. Для того, чтобы эффективнее было одно положение при окончании половой жизни, или другое положение. Это все очень важно, но не влияет на пол, это влияет на вероятность наступления беременности", – комментирует репродуктолог Александр Дарий.

Повторное УЗИ покажет, все ли ок со здоровьем мамы и малыша
Повторное УЗИ покажет, все ли ок со здоровьем мамы и малыша
Фото: unsplash.com

Помогают ли планировать беременность специальные приложения

А вот что касается мобильных приложений для отслеживания овуляций, они действительно работают!

"Современные менструальные календари выходят на уровень интеллектуальных календарей и советов на уровне медицинских работников. Я могу сказать, что не только приложения для отслеживания овуляции, но и медицинские калькуляторы для профессиональной работы применяются врачами нашей женской консультации", – рассказал заведующий женской консультации Сергей Бакшеев.

Однако и здесь есть свои нюансы. Этот календарь будет полезным для среднестатистической женщины, которая не имеет проблем с женским здоровьем.

Читайте также:
Влад Дарвин с супругой скрывали ее беременность даже от друзей. У пары родился сын

"Я рекомендую использовать информацию от врача – он должен сказать, какой у вас цикл, и посоветует конкретное приложение, чтобы ориентироваться, когда наиболее вероятное время дня наступления беременности", – комментирует репродуктолог.

Следовательно, никто не может спланировать пол ребенка, кроме природы! Но для того, чтобы забеременеть, есть много методик и даже приложений в ваших смартфонах, которые могут помочь.

Самые распространенные предрассудки беременных женщин – смотрите видео:

Ранее мы выясняли, какие продукты нельзя есть будущей маме и почему.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Нужны ли беременным добавки или достаточно правильно питаться? Почему лишний вес опасен еще до материнства и надо ли худеть беременным Женщина проспала роды и проснулась с ребенком в постели Какие продукты нельзя есть будущей маме и почему
беременность гаджеты планирование
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео

Популярные статьи

Вчера, 15:30Звездно

Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

Вчера, 15:26Вкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

Вчера, 14:00Здорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

Вчера, 13:59Психо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

Вчера, 12:06Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Вчера, 11:43Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

Вчера, 08:51Фаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 07:10Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Вчера, 05:20Фаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

9 июняПсихо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

9 июняВкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

9 июняEvents

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

8 июняВкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

8 июняЗвездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

8 июняМодно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

8 июняФаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Новости партнеров

Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
З серветкою на голові. Кіркорова сфотографували на пляжі в Дубаї
З серветкою на голові. Кіркорова сфотографували на пляжі в Дубаї
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять