Можно ли спланировать пол ребенка с помощью гаджетов – ответ репродуктолога

Доктора и ученые утверждают, что заранее спланировать пол ребенка пока невозможно. Но есть несколько действенных методов для планирования беременности

Как правильно планировать беременность Фото: Unsplash

Большинство украинцев уже не представляют свою жизнь без гаджетов и полезных приложений. В телефонах женщин есть календари, которые подсказывают удачные дни для беременности. А в интернете есть сотни методов, чтобы спланировать пол ребенка. Репродуктолог Александр Дарий и заведующий женской консультации Сергей Бакшеев в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, что из этого правда, а что миф, и возможно ли спланировать пол ребенка.

Можно ли спланировать пол ребенка с помощью технологий

Миллионы женщин во всем мире мечтают стать мамами. И пока кто-то живет надеждой и возлагается на высшие силы, есть те, кто даже пол ребенка хочет спланировать заранее. Однако специалисты уверяют – пока технологий, которые позволили бы спланировать пол ребенка, не существует, иначе они были бы маркетинговыми, но никак не в свободном доступе.

Как правильно планировать беременность

Итак, заранее спланировать пол ребенка невозможно. Но есть несколько действенных методов для планирования беременности.

"Имеют значение анатомические особенности строения женского организма. Для того, чтобы эффективнее было одно положение при окончании половой жизни, или другое положение. Это все очень важно, но не влияет на пол, это влияет на вероятность наступления беременности", – комментирует репродуктолог Александр Дарий.

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Помогают ли планировать беременность специальные приложения

А вот что касается мобильных приложений для отслеживания овуляций, они действительно работают!

"Современные менструальные календари выходят на уровень интеллектуальных календарей и советов на уровне медицинских работников. Я могу сказать, что не только приложения для отслеживания овуляции, но и медицинские калькуляторы для профессиональной работы применяются врачами нашей женской консультации", – рассказал заведующий женской консультации Сергей Бакшеев.

Однако и здесь есть свои нюансы. Этот календарь будет полезным для среднестатистической женщины, которая не имеет проблем с женским здоровьем.

"Я рекомендую использовать информацию от врача – он должен сказать, какой у вас цикл, и посоветует конкретное приложение, чтобы ориентироваться, когда наиболее вероятное время дня наступления беременности", – комментирует репродуктолог.

Следовательно, никто не может спланировать пол ребенка, кроме природы! Но для того, чтобы забеременеть, есть много методик и даже приложений в ваших смартфонах, которые могут помочь.

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