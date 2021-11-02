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Можно ли кормящим мамам вакцинироваться от COVID-19

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 ноября, 11:45
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Вакцина не попадает в грудное молоко и не может навредить малышу, а наоборот, поможет выработать маме антитела, которые защитят младенца от заболевания COVID-19
Кормящим мамам можно вакцинироваться от COVID-19, если в самой вакцине не указано противопоказание
Кормящим мамам можно вакцинироваться от COVID-19, если в самой вакцине не указано противопоказание / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы кормите малыша грудью и переживаете, чтобы не заболеть коронавирусом и не заразить кроху, то рекомендуется использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Рекомендации дает Минздрав Украины. Бросать кормить грудью после таких вакцин не нужно.

Какая вакцина лучше при кормлении грудью?

Минздрав отмечает, что кормление грудью не входит в перечень противопоказаний для иммунизации против COVID-19. Живые вирусы в вакцинах не содержатся, и угрозы для мамы и малыша нет. Но все же кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech. В инструкции к препарату кормление грудью указывается как противопоказание.

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Кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech
Кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech / Фото: unsplash.com

Для прививки кормящих мам рекомендуется использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Таковы рекомендации ВООЗ, и их поддержало медицинское сообщество Великобритании, США, Германии.

А что говорят украинские медики по поводу вакцинации кормящих?

В Украине вопрос иммунизации кормящих женщин рассмотрела Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). Эксперты отмечают, что женщины, кормящие детей грудью, могут спокойно делать прививки против коронавируса, если в инструкции к препарату нет противопоказаний для кормящих мам (как в случае с CoronaVac).

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Если кормящая женщина привилась, то прекращать грудное вскармливание не надо. Вакцины не попадают в грудное молоко, но в него проникают антитела, которые помогут защитить малыша от болезни.

Также мы писали, как влияет вакцинация от коронавируса на беременность.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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