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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Можно ли избавиться от запаха изо рта и как – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 сентября, 08:20
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Какие основные причины запаха изо рта, насколько легко их устранить и что делать – доктор Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною".
Избавиться от запаха изо рта можно, устранив его основную причину
Избавиться от запаха изо рта можно, устранив его основную причину / Фото: Коллаж: Сегодня

По поводу запаха изо рта существует распространенное заблуждение, что якобы это показатель огромного количества болезней. Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" назвал две главные причины данной проблемы и посоветовал, как их можно решить.

Какие основные причины запаха изо рта

По словам кандидата медицинских наук, именно в нашей стране, если заходит речь о запахе изо рта, чаще всего обсуждают проблемы с печенью.

В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов, – заверил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Существуют две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами или с носоглоткой.

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Врач-педиатр высшей категории объяснил, что если есть кариозные зубы или их гниение, то возникает неприятный запах. Значит, необходимо посетить стоматолога. Также если в носоглотке накапливается слизь, и она засыхает, то начинается процесс гниения.

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Любые хронические инфекции в полости рта и носоглотки приводят к неприятному запаху изо рта. Поэтому важно обратиться к отоларингологу.

Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит, – сказал Евгений Комаровский. – Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения.

Как убрать неприятный запах изо рта

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По словам ведущего рубрики "Запитай у Комаровського", самое главное, чтобы в комнате, где вы спите, был чистый, прохладный и свежий воздух. Желательная температура воздуха в спальне – это +18°C. Влажность – от 40 до 60%.

Профилактика запаха изо рта – свежий воздух и прохлада в комнате, где вы спите
Профилактика запаха изо рта – свежий воздух и прохлада в комнате, где вы спите / Фото: Pexels

Кроме того, можно использовать солевые растворы для промывания носа и для полоскания горла. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.

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Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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