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Можно ли гулять ребенку с температурой 37 градусов – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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23 февраля, 06:00
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Если дети простудились, но остаются активными при температуре до 38 градусов, прогулки на улице для них не заканчиваются осложнением, уверен Евгений Комаровский
Гулять ребенку с температурой 37 градусов при простуде, если он хорошо себя чувствует, можно, рекомендует доктор Комаровский
Гулять ребенку с температурой 37 градусов при простуде, если он хорошо себя чувствует, можно, рекомендует доктор Комаровский / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Сегодня мы куда более серьезно относимся к своему здоровью и самочувствию детей. Поэтому повышение температуры у ребенка заставляет задуматься: можно ли ему пойти погулять или лучше посидеть дома. Доктор Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", есть ли повод для беспокойства и как поступают родители в европейских странах.

Когда у ребенка легкая форма ОРВИ и температура 37,5-38 градусов, почему ему нельзя идти на прогулку? – уточнил Евгений Комаровский, когда узнал об опасениях многих родителей.

По словам кандидата медицинских наук, если температура выше нормы, тогда ребенку не надо активно бегать и прыгать. Ведь активные физические нагрузки приводят к тому, что организм вырабатывает больше тепла.

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Прогулки у простывшего ребенка, если он чувствует себя при этом нормально, надо воспринимать как способ лечения ОРВИ
Прогулки у простывшего ребенка, если он чувствует себя при этом нормально, надо воспринимать как способ лечения ОРВИ / Фото: freepik.com

Но если ребенок нормально себя чувствует, почему ему противопоказан свежий воздух? Наоборот, когда малыш двигается, он делает глубокие вдохи, откашливает мокроту, очищаются его легкие.

Прогулки на свежем воздухе – один из способов приблизить выздоровление, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Поэтому неудивительно, что практически во всей Европе легкая форма ОРВИ не является противопоказанием для прогулки. В европейских странах дети с температурой до 38,5 совершенно спокойно ходят даже в детсад.

Врач-педиатр высшей категории добавил, что уже доказано, если дети остаются активными при температуре до 38 градусов, то прогулки не заканчиваются тем, что ребенок попадает в больницу или появляется какое-либо осложнение. Наоборот, он быстрее выздоравливает. Поэтому прогулки надо воспринимать как способ лечения ОРВИ.

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Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также мы писали, когда для лечения ковида применяют антибиотики, читайте: "Можно ли лечить ковид антибиотиками – ответ доктора Комаровского"

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А еще вам интересно будет узнать, какое молоко больше подходит для детей, читайте: "Можно ли давать козье молоко детям – ответ доктора Комаровского".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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