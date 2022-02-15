Можно ли есть макароны при похудении или на диете – мнение диетолога

Макароны и похудение вполне совместимы, предпочтительнее цельнозерновые или паста из твердых сортов пшеницы. Важно их не переварить и выдерживать размер порций

Макароны при похудении и рациональном питании вполне допустимы, главное х правильно готовить и кушать / Фото: freepik.com, unsplash.com

"Макароны – продукт не диетический", такого мнения многие придерживаются до сих пор и полностью избегают пасты или макарон. Однако здоровое рациональное питание заключается не в полном отказе от какого-либо блюда, а в возможности его усовершенствовать. Как есть макароны при похудении и чем вообще полезен этот продукт – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Реклама

Как полезно есть макароны?

Макароны с жирным мясом, колбасой, котлетами, другими продуктами переработки или с калорийными соусами конечно будут способствовать набору лешего веса. Кстати, соус, подаваемый к пасте в ресторане, может быть вдвое калорийнее самих макарон. Сделать макароны более полезными, но не менее вкусными помогут мягкий нежирный сыр, грибы, морепродукты, рыба, овощи (особенно хороши баклажаны, перец, помидоры).

Сделать макароны более полезными, но не менее вкусными помогут мягкий нежирный сыр, зелень, базилик, овощи (особенно хороши баклажаны, перец, помидоры) / Фото: unsplash.com

Вместо жирных сливок положите в макароны оливки или томатную пасту, специи и травы, например, базилик или орегано. И конечно важно не переваривать макароны до состояния "тряпочки".

Реклама

А может лучше исключить макароны вообще?

Исключать продукты, содержащие глютен (в том числе макароны) целесообразно только для людей с непереносимостью клейковины или с диагностированной целиакией. Сложные углеводы должны составлять не менее 50% нашего рациона, и брать их следует из цельных нерафинированных продуктов.

Сложные углеводы, к которым относятся макароны твердых сортов можно не бояться есть даже на ужин / Фото: unsplash.com

Поэтому именно цельнозерновой хлеб, крупы и макароны в том числе – это наши друзья, а не враги. И женщинам они необходимы также, как и мужчинам. Сложные (а не простые, то есть не сахар, конфеты, выпечку) углеводы, к которым относятся макароны твердых сортов можно не бояться есть даже на ужин.

Реклама

То есть, полезные макароны – цельнозерновые?

Идеально, ели макароны будут изготовлены из твердых сортов пшеницы, или любые цельнозерновые. Такие макароны темнее по цвету, них лишь один минус – стоят они дороже. И здесь важно уметь их отличить, поскольку некоторые недобросовестные производители делают макароны из белой пшеничной муки и просто закрашивает их в более темный цвет. В таких макаронах мало клейковины, белков и микроэлементов, которыми богаты настоящие цельнозерновые макароны.

Цельнозерновые макароны богаты клейковиной, белками и микроэлементами, но их важно не переваривать при готовке / Фото: istockphoto.com

Поэтому внимательно изучайте упаковку, мука, тем более рафинированная – это не цельное зерно, а рафинированный продукт. Если же нет возможности покупать качественные цельнозерновые макароны, то можно приобретать обычные. Но кушать их не чаще 2-3 раза в неделю. Также существуют макароны из бобовых, но из цена тоже выше средней.

А почему итальянцы не толстеют от макарон?

Это не так, сейчас в Италии (особенно на фоне пандемии коронавируса) проблема ожирения не менее актуальна, чем у нас. Но итальянскую пасту делают исключительно из пшеницы твердых сортов.

Итальянскую пасту делают исключительно из пшеницы твердых сортов, но от чрезмерного ее употребления тоже можно набрать вес / Фото: unsplash.com

Большинство же макарон, доступных среднестатистическим украинцам, делают из совсем другой муки. Поэтому сравнивать итальянскую пасту и "ракушки" за 20 грн не весьма корректно.

Также ранее мы писали, как приготовить пасту с грибам к ужину, читайте "Сливочная ароматная паста с грибами к ужину".

А еще вас может заинтересовать, как приготовить макароны, чтобы они не слипались, читайте "Как варить макароны на плите и в мультиварке".