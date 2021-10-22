Можно ли давать детям фруктовые соки – ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский не рекомендует фруктовые соки детям, потому что намного полезнее целые фрукты, ягоды или пюре из них, рассказал педиатр на канале "Украина"

Давать детям фруктовые соки следует только, если ребенок заболел / Фото: Коллаж: Сегодня

Что лучше выбрать: фрукт или фруктовый сок? Что об этом думают диетологи со всего мира? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" на канале "Украина" объяснил, какую грубую ошибку очень часто допускают родители.

Почему фруктовые соки не полезны детям

Врач-педиатр высшей категории не рекомендует фруктовые соки детям. Иначе они не получают огромное количество полезных компонентов, которые находятся именно в мякоти фруктов. А она обычно остается в соковыжималке.

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Я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Фрукты или фруктовое пюре – этот выбор для них намного лучше, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" на канале "Украина". – Ребенку полезнее съесть 5 яблок, нежели выпить сок, приготовленный из них.

По словам кандидата медицинских наук, уже давно сложилась неправильная традиция – давать сок детям. У диетологов во всем мире отсутствует такая рекомендация.

Хотя сами дети предпочитают пить сок, а не грызть яблоко. Но для здоровья кишечника я настоятельно рекомендую заменять фруктовый сок на цельный фрукт, – советует Евгений Комаровский. – Если малыш еще не умеет есть фрукт, то можно дать ему пюре.

А если ребенок болеет и просит сок?

Существует единственное исключение, когда желательно выбрать сок.

Если у ребенка ОРВИ, поэтому ему нужно много пить, тогда разведенный в 2 раза яблочный сок – прекрасный заменитель любой капельницы, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровского". – Если ребенок согласен его пить, то можно дать. Но это только при ОРВИ.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Если ребенок заболел и плохо ест, но сок просит – тогда можно ему дать / Фото: freepik.com

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