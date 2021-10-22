Можно ли давать детям фруктовые соки – ответил доктор Комаровский

Что лучше выбрать: фрукт или фруктовый сок? Что об этом думают диетологи со всего мира? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" на канале "Украина" объяснил, какую грубую ошибку очень часто допускают родители.
Почему фруктовые соки не полезны детям
Врач-педиатр высшей категории не рекомендует фруктовые соки детям. Иначе они не получают огромное количество полезных компонентов, которые находятся именно в мякоти фруктов. А она обычно остается в соковыжималке.
Я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Фрукты или фруктовое пюре – этот выбор для них намного лучше, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" на канале "Украина". – Ребенку полезнее съесть 5 яблок, нежели выпить сок, приготовленный из них.
По словам кандидата медицинских наук, уже давно сложилась неправильная традиция – давать сок детям. У диетологов во всем мире отсутствует такая рекомендация.
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Хотя сами дети предпочитают пить сок, а не грызть яблоко. Но для здоровья кишечника я настоятельно рекомендую заменять фруктовый сок на цельный фрукт, – советует Евгений Комаровский. – Если малыш еще не умеет есть фрукт, то можно дать ему пюре.
А если ребенок болеет и просит сок?
Существует единственное исключение, когда желательно выбрать сок.
Если у ребенка ОРВИ, поэтому ему нужно много пить, тогда разведенный в 2 раза яблочный сок – прекрасный заменитель любой капельницы, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровского". – Если ребенок согласен его пить, то можно дать. Но это только при ОРВИ.
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