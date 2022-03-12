Мощная магнитная буря накроет землю в середине марта-2022: сколько продлится

Изначально, согласно прогнозу, март-2022 не обещал серьезных геомагнитных всплесков . Однако Солнце очень переменчиво.
В ближайшее воскресенье, 13 марта , начиная с вечера, усиливается геомагнитное влияние светила на Землю.
В понедельник, 14 марта , на нас обрушится очень сильная магнитная буря, которая достигнет уровня G2 и продержится двое суток, до вторника, 15-го числа . Это будет тяжелый период, особенно для метеозависимых людей.
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В среду, 16 марта , буря постепенно пойдет на спад, но ее влияние еще будет ощутимым.
И наконец, в четверг, 17 марта , согласно прогнозу, геомагнитная обстановка нормализуется.
Метеозависимым людям очень важно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы в какой-то степени подготовиться и обезопасить себя от негативного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.
Прогноз магнитных бурь на март 2022 года
Исходя из прогноза магнитных бурь на март 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:
- незначительные магнитные колебания: 13, 16, 19, 26, 27, 30 числа;
- серьезные магнитные бури: 14, 15, 20, 21, 31 марта.
Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года.