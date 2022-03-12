Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Мощная магнитная буря накроет землю в середине марта-2022: сколько продлится

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 16:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Магнитный поток с Солнца 14 марта достигнет уровня G2 и продержится не один день.
14 марта ожидается мощная и продолжительная магнитная буря
14 марта ожидается мощная и продолжительная магнитная буря / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Изначально, согласно прогнозу, март-2022 не обещал серьезных геомагнитных всплесков . Однако Солнце очень переменчиво.

В ближайшее воскресенье, 13 марта , начиная с вечера, усиливается геомагнитное влияние светила на Землю.

Реклама

В понедельник, 14 марта , на нас обрушится очень сильная магнитная буря, которая достигнет уровня G2 и продержится двое суток, до вторника, 15-го числа . Это будет тяжелый период, особенно для метеозависимых людей.

В среду, 16 марта , буря постепенно пойдет на спад, но ее влияние еще будет ощутимым.

И наконец, в четверг, 17 марта , согласно прогнозу, геомагнитная обстановка нормализуется.

Реклама

Метеозависимым людям очень важно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы в какой-то степени подготовиться и обезопасить себя от негативного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на март 2022 года

Исходя из прогноза магнитных бурь на март 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:

  • незначительные магнитные колебания: 13, 16, 19, 26, 27, 30 числа;
  • серьезные магнитные бури: 14, 15, 20, 21, 31 марта.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять