Мощная магнитная буря накроет землю в середине марта-2022: сколько продлится

Магнитный поток с Солнца 14 марта достигнет уровня G2 и продержится не один день.

14 марта ожидается мощная и продолжительная магнитная буря / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Изначально, согласно прогнозу, март-2022 не обещал серьезных геомагнитных всплесков . Однако Солнце очень переменчиво.

В ближайшее воскресенье, 13 марта , начиная с вечера, усиливается геомагнитное влияние светила на Землю.

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В понедельник, 14 марта , на нас обрушится очень сильная магнитная буря, которая достигнет уровня G2 и продержится двое суток, до вторника, 15-го числа . Это будет тяжелый период, особенно для метеозависимых людей.

В среду, 16 марта , буря постепенно пойдет на спад, но ее влияние еще будет ощутимым.

И наконец, в четверг, 17 марта , согласно прогнозу, геомагнитная обстановка нормализуется.

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Метеозависимым людям очень важно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы в какой-то степени подготовиться и обезопасить себя от негативного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на март 2022 года

Исходя из прогноза магнитных бурь на март 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:

незначительные магнитные колебания: 13, 16, 19, 26, 27, 30 числа;

серьезные магнитные бури: 14, 15, 20, 21, 31 марта.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года.