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Как оставаться молодым без пластики и ботокса: простые секреты долголетия

Сегодня, 13:15

Делайте регулярно зарядку и то, что вы любите

Не стареть ни душой, ни телом. Одни становятся моделями, другие – спортсменами. И уверяют – если есть желание, в любом возрасте можно достичь невозможного. Как оставаться молодым, несмотря на возраст – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой, Алены Катренко и Вячеслава Вендичанского
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Зарядка каждый день: личный опыт 88-летнего украинца

Каждое утро комната 88-летнего Степана Федоровича превращается в спортивный зал. У него есть педальный тренажер, который заменяет мужчине велосипед, пластиковые бутылки, в качестве массажера для спины. И любимый тренажер – советский эспандер, надежно закрепленный кожаными ремнями к ножкам кресла.

Физкультурой мужчина начал заниматься в 60 лет из-за боли в спине и проблемы с ногами. Массажи не помогали, поэтому решил лечиться самостоятельно. От медикаментов отказался вообще, зато подобрал комплекс упражнений, которого придерживается и сегодня.

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По словам пенсионера, каждый день зарядке он уделяет по несколько часов. В результате, у мужчины крепкий сон и никаких жалоб на давление. Летом все время проводит на даче, а зимой – на собственном балконе выращивает рассаду. И в свои 88-м еще мечтает построить теплицу и разводить экзотические растения.

Стать моделью нижнего белья в 52 года: личный опыт Гиты Джи

То, что возраст – только цифры в паспорте, доказывает и 52-летняя Гита Джи. Она подалась в модели, рекламирующей нижнее белье, а значит должна быть в идеальной форме.

Сама модель говорит, что в Индии женщине ее возраста не подобает выставлять напоказ свое тело. Но ее вдохновила другая модель, из Бразилии, которая выходила на подиум в 79, и тоже в нижнем белье. Если это возможно в Латинской Америке, возможно и в Индии, решила Гита.

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По ее словам, женщины должны уделять одинаковое внимание своим мечтам. Возраст не должен становиться клеткой. И неважно, насколько вы старые или молодые.

Делайте, что любите и живите до 100 лет: личный опыт Динки Флауэрз

И даже если через несколько недель вам исполнится 100 лет – делайте то, что любите, считает Динка Флауэрз. Ей 99 лет. С детства она увлекалась танцами, потом выступала, как танцовщица, акробатка, фигуристка. До пандемии коронавируса Динка преподавала хореографию, а во время карантина – снимает 45-минутные уроки на видео. Собранные средства передает национальной службе здравоохранения.

Женщина планирует танцевать до самой смерти, потому что танцы и есть ее жизнь.

Тем мы выяснили, что переход на летнее время "заставляет" полнеть и стрессовать: как сохранить здоровье.

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Источник: Сегодня
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