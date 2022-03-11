Интимная гигиена во время войны – советы и контакты гинекологов

Стресс, бессонница и холод в хранилище могут привести к проблемам со здоровьем. Что нужно помнить и к кому обращаться

Что делать, если месячные и невозможно принять душ / Фото: Коллаж: Сегодня

Переохлаждение, падение иммунитета, стресс, гормональный сбой, нарушение микрофлоры кишечника, гастроэнтерологические болезни – это все может вызвать воспаление интимных органов у женщин. Кроме того менструацию ежемесячно тоже никто не отменял.

Что должна знать женщина, пребывая долгое время без горячего душа и нормальных условий. Мы спросили у врача акушер-гинеколога первой категории Погребенник Ольги Владимировны.

Реклама

Что следует помнить:

Гинекологические заболевания можно приобрести в бункерах и укрытиях. Необходимо стараться избежать переохлаждения и долговременного сиденья на холодной поверхности (бетон, пол). Общее переохлаждение организма может вызвать и цистит, что в дальнейшем нуждается только в медикаментозном лечении под наблюдением врача.

Следует позаботиться о том, чтобы ноги всегда были в тепле .

. Максимально достаточным в любых условиях подмывание теплой водой дважды в сутки. При отсутствии такой возможности пользоваться ежедневными гигиеническими прокладками и антисептическими влажными салфетками.

Беременным женщинам в бункере следует чаще менять положение тела, избегать длительного сиденья, пытаться лежать или полулежать. Обязательно укрывать ноги, не забывать питаться и опорожняться. При себе необходимо иметь препараты спазмолитики, успокаивающие, избегать длительного чтения тревожных новостей. Лучшим вариантом является взять с собой в укрытие или бункер специализированную литературу по подготовке к материнству.

Менструация во время войны

Находясь в бомбоубежище или в условиях вынужденного перемещения, женщинам приходится сталкиваться с трудностями в период менструации: отсутствие необходимых гигиенических средств в нужный момент, ужасное состояние туалетных комнат или их отсутствие.

Какие средства гигиены лучше всего использовать в военное время / Фото: unsplash.com

Кроме этого, высока вероятность того, что женщины сталкиваются с болями или обильными кровотечениями, сопровождающими месячные, циститом или патологическими влагалищными выделениями. При этом доступ к медицинской помощи часто отсутствует.

Реклама

Как предотвратить эти проблемы и что делать, когда они уже есть, рассказывают специалисты Ассоциации гинекологов-эндокринологов Украины.

Прежде всего, к тревожному чемоданчику обязательно положите достаточное количество прокладок. Если их нет – импровизируем: подойдут вата, марля, бинты или даже просто порезать выстиранную простыню, тщательно прогладить эти клочки ткани, сложить в чистый пакет. Прочь предубеждение и ложную стеснительность. Если в хранилище много людей и нет условий для "женских дел", организуйте их с другими женщинами: отгородите каким-либо образом уголок, делитесь гигиеническими средствами, антисептиками. Тампоны и менструальные чаши в условиях войны – не лучший вариант из-за риска токсического шока. Во-первых, при завале или травме вы не будете думать об их своевременном изменении – это риск токсического шока. Во-вторых, замена тампона или чаши в плохих гигиенических условиях – это дополнительный риск инфекции. Поэтому лучше пользоваться прокладками большого размера. Можно дополнительно подстраховаться импровизированной прокладкой из ткани, ваты. Но вариант "я поставлю большой тампон + положу прокладку и буду спокойна сутки и больше" ОПАСНЫЙ! Не делайте этого, лучше "протечь", чем иметь токсический шок из-за ограниченного доступа в больницу. В крайнем случае можно использовать импровизированные средства вместо стандартных прокладок. Старайтесь, чтобы слой, контактирующий с вашим телом, был стерильным или хотя бы максимально чистым. Это может быть бинт, свернутое чистое белье, высушенные влажные салфетки. Если нет и этого, постарайтесь продезинфицировать ткань: глажка, микроволновка, ультрафиолетовая лампа. Но никогда и ни при каких условиях не используйте нестерильные средства в качестве тампонов! При любых условиях мойте и дезинфицируйте руки перед и после смены гигиенических средств. Утилизируйте использованные средства разумно – помните об общей гигиене. Если вы принимаете гормональный контрацептив (противозачаточные таблетки) в сложных условиях войны рационально проконсультироваться с врачом по поводу дальнейшего приема.

Как найти гинеколога в военное время / Фото: unsplash.com

Другие проблемы, которые могут возникнуть со здоровьем (болезненная и обильная менструация, аномальные влагалищные выделения, зуд, цистит) требуют обследования и лечения лечащим врачом!

Реклама

Проконсультируйтесь онлайн или по телефону с гинекологом, урологом, семейным врачом.

Контакты гинекологов

Сегодня многие врачи помогают бесплатно. Сохраните себе контакты:

Татьяна Тутченко (к.м.н., сотрудник отделения эндокринной гинекологии Института ПАГ, Киев). Консультации онлайн 24/7 по номеру телефона 067 319 95 21 в Viber, Telegram, Facebook.

Врач акушер-гинеколог первой категории Погребенник Ольга Владимировна. Консультации онлайн 24/7 по телефону 050 186 26 73 в Viber, Telegram, Facebook.

Также можно подписаться на профили врачей в Instagram:

@dr_olena_berezovska

@dr_nehrych

@pediatramash

@dr.yana_safonova

@dr.olga_yaniuk

@dr.siladi

@doc_poliukhovych

@osaulenkomd

@dr.ginekolog_lesia_ivasenko

@dr_olga_ryzhenko

Читать также: Кровотечение во время беременности в военных условиях – что делать женщине