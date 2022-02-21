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Мастурбация во время месячных облегчает боль – доказано учеными

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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21 февраля, 14:09
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Новое исследование показало, что регулярная мастурбация может значительно облегчить симптомы во время критических дней
Ученые рассказали, зачем мастурбировать во время менструации
Ученые рассказали, зачем мастурбировать во время менструации / Фото: imdb.com

Ранее мы рассказывали, что такое радужный поцелуй, о чем многие предпочитают не вспоминать. А сегодня снова поговорим о менструации с теми, кто не стесняется этой темы. Речь пойдет о новом исследовании, доказывающем пользу мастурбации во время месячных.

Инклюзивное исследование под названием "Менструбация", проведенное брендом сексуального здоровья Womanizer и брендом менструальных чаш Lunette, продолжает бороться со стигмой, связанной как с менструацией, так и с мастурбацией, а также ликвидировать гендерный разрыв в здоровье. Велнес-бренды в сотрудничестве с ученым, психологом и сексологом доктором Джонсом, провели новое исследование.

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Цель исследования состояла в том, чтобы оценить, может ли регулярная мастурбация облегчить общие симптомы менструации, такие как судороги, диарея, психическое беспокойство, вздутие живота, боль в груди, боль в животе, пояснице и бедрах. Многие сообщили, что им всегда нужно отдыхать и использовать грелки, чтобы справиться с сильной болью.

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Те, кто добавил мастурбацию к своей рутине менструации, почти сразу же избавились от боли во время менструации. Около 42% из них сказали:

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Да, регулярная мастурбация повлияла на частоту моих менструальных болей.

В общей сложности 85% женщин, испытавших облегчение во время менструации благодаря мастурбации, заявили, что будут продолжать заниматься этим. 90% из них сказали, что порекомендовали бы мастурбацию подруге.

Если вы ищете идеальную секс-игрушку для сеанса "менструации", Womanizer предлагает свои продукты Pleasure Air. Они сосредотачиваются на стимуляции клитора.

Также вам будет интересно, что такое труппли, и как это может изменить вашу интимную жизнь.

Не пропустите тренды секс-игрушек 2022 – как выбрать свою и стоит ли менять интимные привычки.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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