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Март-2021: китайский календарь стрижек, влияющий на судьбу

Сегодня, 13:17

Узнайте, в какие дни можно, а когда категорически нельзя стричь волосы в марте-2021 по китайскому календарю

Астрология, как и китайская медицина, базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически, в зависимости от лунного календаря.

Но в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.

Специально для читателей "Сегодня" эксперты киевской "Лаборатории фэн-шуй" подготовили краткий китайский календарь стрижек на март-2021. Речь лишь о стрижке или подрезании кончиков волос – окрашиваться можно в любой день. Главное правило: делайте это в светлое время суток.

Стрижка повлияет особенно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства разворачиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого похода к вашему мастеру.

Стрижки в марте-2021 по китайскому календарю

1 марта – нарушение кровообращения, что ухудшит зрение и цвет лица, особенно у Дракона, Петуха, Собаки.

2 марта – утрата имущества (просчеты и кражи), особенно у Тигра, Обезьяны, Петуха, Собаки, Свиньи.

3 марта – выход за пределы бюджета, особенно у Тигра, Змеи, Лошади.

4 марта – сложное заболевание, особенно у Быка, Кролика, Дракона, Козы, Собаки.

5 марта – заболевания, особенно у Тигра и Кролика.

6 марта – финансовый рост, особенно у Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Лошади. При этом не рекомендуется стричься Крысе, Обезьяне, Свинье.

7 марта – инфекционное заболевание у Кролика.

8 марта – неврозы, агрессивно-депрессивные состояния. От стрижки лучше отказаться.

9 марта – удача и счастливые обстоятельства, особенно у Крысы, Змеи, Свиньи. Не рекомендуется Козе, Обезьяне, Петуху.

10 марта – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее, Лошади.

11 марта – привлечение конфликтных ситуаций у Быка, Дракона, Козы, Собаки.

12 марта – душевные переживания у Крысы, Тигра, Кролика.

13 марта – опасные ситуации и неконструктивная критика действий у Крысы, Петуха, Свиньи.

14 марта – обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни. От стрижки лучше отказаться.

15 марта – ссоры и заболевания у Крысы, Кролика, Змеи, Свиньи.

16 марта – финансовый рост у Крысы, Тигра, Кролика, Змеи, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Козе, Обезьяне, Петуху.

17 марта – рост сил и укрепление здоровья у Крысы, Быка, Дракона, Козы, Обезьяны, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее и Лошади.

18 марта – финансовый рост, особенно у Кролика, Обезьяны, Петуха, Свиньи. Не рекомендуется Быку, Дракону, Собаке.

19 марта – финансовые потери, опасность пострадать от мошенников у Быка, Тигра, Кролика.

20 марта – критика ваших действий и наказание у Крысы, Петуха, Собаки, Свиньи.

21 марта – обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Дракона.

22 марта – легкое недомогание у Быка, Лошади, Козы, Обезьяны.

23 марта – радостные обстоятельства у Крысы, Змеи, Лошади, Свиньи. Не рекомендуется Обезьяны, Петуха.

24 марта – ясность мышления, прояснение ситуации, способность видеть реальное положение вещей у Крысы, Быка, Дракона, Петуха, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее и Лошади.

25 марта – заболевания и опасные ситуации у Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки.

26 марта – личностный рост, который влечет за собой улучшение жизненных обстоятельств у Лошади, Козы, Петуха, Собаки. Не рекомендуется Кролику, Дракону.

27 марта – увеличение материальных благ у Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется Крысе, Свинье.

28 марта – упадок сил и мотивации у Петуха и Собаки.

29 марта – ухудшение условий жизни у Тигра, Собаки, Свиньи.

30 марта – ухудшение внешнего вида (в частности, цвета лица и "исчезновение блеска в глазах") у Обезьяны и Петуха.

31 марта – крупные финансовые потери у Тигра, Змеи, Лошади.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

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